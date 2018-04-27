В рамках проекта ОНФ «Равные возможности — детям» в Дагестане открыли два бесплатных кружка

В рамках проекта ОНФ «Равные возможности — детям» в Дагестане открыли два бесплатных кружкаВ селе Усимикент Каякентского района открылись два бесплатных детских кружка — легкая атлетика и декоративно-прикладное искусство.

Посещать кружки изъявили желание 26 детей, для них волонтерами подготовлена целостная программа развития физических способностей детей и раскрытия потенциала каждого ребенка.

По словам организаторов, по декоративно-прикладному искусству дети получат знания в разных направлениях, научатся своими руками делать подарки к разным праздникам, создавать игрушки из различных материалов, рисовать, вязать на спицах и крючком, постигнут основы кройки и шитья.

«Кружковая работа — одна из форм дополнительного образования и является составной частью учебно-воспитательного процесса. Проект ОНФ «Равные возможности — детям» пришелся как нельзя кстати, учитывая резкое сокращение школ дополнительного образования и высокую заинтересованность родителей в посещении детьми различных кружков. Сегодня проект набирает все большую популярность. Есть люди, готовые бесплатно обучать детей какому-либо мастерству. Волонтеры ОНФ помогают сделать досуг детей увлекательным и интересным. Наши кружки способствуют развитию творческой и всесторонне развитой личности», –отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Дагестане Мухтар Оздеаджиев.

Стоит отметить, что в рамках проекта Народного фронта «Равные возможности — детям» в Дагестане на постоянной основе функционируют шесть волонтерских кружков и секций, которые посещают свыше 150 детей. По словам Оздеаджиева, в планах открытие еще четырех кружков в селах Каранайаул Каякентского района, Тотурбийкала Хасавюртовского района и в Махачкале.