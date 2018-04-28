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Мероприятие «Дороги судьбы, дороги Победы!» проведут в библиотеке на Фестивальной
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Мероприятие «Дороги судьбы, дороги Победы!» проведут в библиотеке на Фестивальной 

Управа района Ховрино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Библиотека №44 на Фестивальной улице приглашает юных читателей на встречу «Дороги судьбы, дороги Победы!», посвященную 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
«В программе: историческая справка о крупных битвах в ходе войны; знакомство с художественными произведениями о войне; чтение стихов поэтов-фронтовиков и совместное исполнение любимых песен: «Катюша», «Бери шинель, пошли домой», «Темная ночь», «Последний бой», «У деревни Крюково», «Дороги»», — уточняется в сообщении.
Напомним, библиотека №44 находится по адресу: ул. Фестивальная, д.46. корп.1. Начало в 13.30. (то)
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