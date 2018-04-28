Где отдохнут летом маленькие москвичи

Правительство Москвы выделило в этом году на организацию летнего отдыха детей 3,9 млрд рублей. При этом полностью обеспечиваются 12 льготных категорий детей. Кроме того, власти участвуют в софинансировании отдыха талантливых детей.

«В 2018 году введён новый порядок получения путевок. Никому из родителей, имеющих право на льготный отдых детей, не надо ходить по различным государственным структурам, обивать пороги ведомств — 97% путёвок москвичи получили через официальный портал мэрии Москвы», — заявил заместитель руководителя Департамента культуры города Москвы Владимир Филиппов

Он также заверил, что все заявки были удовлетворены.

По его словам, это более 100 тысяч детей, которые отправятся на отдых в 106 организаций отдыха России и Белоруссии. Более 40% из этих детей поедут на отдых впервые. При этом у родителей была возможность выбрать организованный отдых или получить сертификат на 30 тысяч рублей и спланировать его самостоятельно.

Безопасность превыше всего

Принципиально важным, по словам Владимира Филиппова, является вопрос безопасности. Проверка всех мест отдыха проходила с участием представителей общественных организаций.

Чиновник сообщил, что уже четвёртый год работа проводится согласно требованиям московского стандарта детского отдыха, который сформулировали сами москвичи.

«Эти требования значительно выше, чем те, что есть в САНПиНе. Мы считаем, что московские дети должны отдыхать в максимально качественных условиях», — сказал он.

Каждая из 106 баз отдыха детей проходит трёхэтапную проверку безопасности, куда входит осмотр территории, наличие видеонаблюдения, целостность ограждения и иные меры безопасности.

«Ни один ребёнок не заедет на базу, если у неё нет заключения от надзорных ведомств», — заверил Владимир Филиппов.

Также он заявил журналистам и родителям, что у каждого лагеря есть охрана, и ни один посторонний человек не может проникнуть на территорию, а ребёнок — покинуть её.

Обед по расписанию

Безопасный отдых детей во многом зависит от организации питания. За ним в лагерях следят руководители смен, которые регулярно проводят даже взвешивание порций. Впрочем, добавка всем детям обеспечена в любом случае.

И.о. начальника Госинспекции Москвы по качеству сельхозпроудкции и продовольствия Алеся Ткачёва подчеркнула, что пищеблок — это особая часть в организации отдыха детей. По её словам, внимание уделяется качеству, доставке, хранению продуктов, технологии приготовления блюд, формированию детского меню, обучению персонала.

Кроме того, на всех базах должно быть достаточное количество кулеров с водой.

31 мая первые организованные группы московских детей отправятся на отдых. Московских детей, независимо от того региона, в какой регион они едут, будут сопровождать московские вожатые.

Столица готовит ежегодно около 400 тысяч вожатых, задача которых обеспечить безопасность и досуг детей. Как считает представитель мэрии, для студентов, например, педагогических вузов, это ещё и возможность заработать.

«Минимальная зарплата вожатых за смену — 19 тысяч рублей. Это, может, не самые большие деньги, но это хорошая помощь московским студента», — полагает Владимир Филиппов.

Треть вожатых работают уже 2-3 год, а значит, имеют опыт общения с детьми, добавил чиновник.

По словам первого заместителя генерального директора Московского агентства организации отдыха и туризма Андрея Авдеева, все кадры проходят «Школу вожатых». Они изучают особенности работы в лагере, основы психологии и педагогики, конфликтологии и многое другое. Кроме того, в обучение входят программы по туризму, спорту, науке, творчеству. Обучают вожатых также работе с трудными подростками, детьми-инвалидами, сиротами.

Все вожатые работают по заранее утвержденной программе, которая не должна нарушаться. В случае каких-то сбоев информация немедленно передаётся в Москву. Таким образом, организаторы отдыха точно знают, чем в любую минуту занимается ребенок.

Дорога бежит от порога

Все автобусные перевозки в Московском регионе, по словам Владимира Филиппова, осуществляются автобусами, возраст которых не превышает 10-ти лет в сопровождении сотрудников полиции.

«В Крым и Краснодарский край практически всех детей с прошлого года отправляют авиатранспортом. До аэропорта их доставляют аэроэкспрессом в отдельных вагонах. Детей сопровождают, в том числе, врачи», — сообщил он. Часть детей доставляют железнодорожным транспортом.

Перед отправкой всех детей осматривают врачи, а кроме того, проверяются медицинские документы.

«Такие меры позволяют свести к нулю выявление каких-то заболеваний уже в лагере. Это позволяет избежать распространения заболеваний», — успокоил заместитель руководителя Департамента культуры города Москвы. Особое внимание родителей Андрей Авдеев обратил на наличие справки из туберкулезных диспансеров, которые часто заполнены с нарушением. Как следствие, ребёнок может лишиться отдыха.

В городе

Организации отдыха детей, которые по разным причинам остались в Москве, уделяется особое внимание. Для них в этом году будет открыто 247 центров дневного пребывания.

С учётом пожеланий московских родителей, практически в каждом районе будет минимум два таких центра. Дети будут находиться в них с 9 до 19 часов, обеспечиваться трёхразовым питанием. Для занятий с ними подготовлены 4 тысячи педагогов и около 400 медицинских работников.

«Минимум два раза в неделю дети будут ездить в московские музеи и другие культурные институции, в парки, чтобы их пребывание на городских площадках было максимально интересным», — отметил Владимир Филиппов.

Запись на первую городскую смену стартует 25 мая.

Впервые в этом году все московские детские учреждения культуры и спорта будут открыты для детей. В проекте «Культлето» участвуют 91 музей и выставочный зал, организованы 2 тысячи кружков, 700 недельных интенсивов, 5 тематических программ.

Московские власти заверили журналистов, что все меры для безопасного и интересного отдыха детей приняты. Оценки организаторам уже осенью выставят сами дети и их родители. Будем надеяться, что они будут высокими.