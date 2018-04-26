Детские лагеря проверят перед началом смен

Этим летом московские школьники по бесплатным путевкам поедут отдыхать в 106 загородных лагерей, которые находятся в разных регионах России и Белоруссии. Об этом вчера сообщил замглавы столичного Департамента культуры Владимир Филиппов , уточнив, что сейчас все базы отдыха проходят обязательные проверки.

Специальная комиссия, в которую входят сотрудники Мосгортура, МЧС Роспотребнадзора и других организаций, в том числе общественных, выезжают на места, чтобы узнать, все ли готово к заезду детей.

— Ни один ребенок не поедет в лагерь, в котором нет заключения хотя бы от одного надзорного ведомства, — заверил Филиппов, добавив, что для перевозки детей используются автобусы не старше десяти лет. — Мы заключаем договоры только с проверенными транспортными компаниями.

Первые школьники отправятся на отдых уже 31 мая.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— У нас трехуровневая система проверок. Мы обращаем внимание как на инфраструктуру базы, так и на работу систем охраны. Выезжая на проверки, мы привлекаем экспертов, которые делают грамотные замечания. В прошлом году, например, количество жалоб от родителей на питание, трансфер и бытовые условия, в которых живут дети, уменьшилось в два раза.