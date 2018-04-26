В Чечне открыли службы предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов

ГРОЗНЫЙ, 26 апреля. / ТАСС /. Службы по обеспечению предпрофессиональной подготовки детей с ограниченными возможностями здоровья открыли в Грозном на базе четырех реабилитационных центров, сообщили в четверг в пресс-службе регионального Министерства труда, занятости и социального развития.

"Службы открыты на базе «Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями имени И. С. Тарамова», «Шалинского реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями» и «Аргунского медико-социально— реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями». Специально была разработана и утверждена программа предпрофессиональной подготовки «Работы всякие важны, работы разные нужны». Данная программа направлена на знакомство с такими профессиями как: пекарь, швея, садовод, парикмахер, музыкант", — отметили в пресс-службе.

Программой предусматривает как теоретические, так и практические занятия. В них также будут входить различные экскурсии и встречи с представителями профессий.

Службы открыты в рамках реализации комплекса мер по развитию эффективных практик предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и детей с ОВЗ на территории Чеченской Республики на 2017-2018 годы и повышения эффективности работы в данном направлении.