ЗакС вмешался в семейную тяжбу директора музея стрит-арта

Петербургские парламентарии решили вмешаться в семейную тяжбу директора Музея стрит-арта Андрея Зайцева . Напомним, его супруга Юлия Шик в декабре 2017 года написала в Instagram о том, что ее муж похитил и увез детей.

Законодательное собрание обратилось к председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву . В обращении они попросили взять под личный контроль рассмотрение дел с участием несовершеннолетних детей, где определяется место жительства ребенка. «К сожалению, следует констатировать, что в нашей стране актуальна проблема ущемления прав несовершеннолетних на общение с матерью», — говорится в документе.

В свою очередь спикер ЗакС Вячеслав Макаров обвинил семью председателя совета директоров Завода слоистых пластиков Дмитрия Зайцева в том, что они отобрали детей у матери.

«У мамы отбирают детей. А дедушка этих детей — директор Завода слоистых пластиков Дмитрий Зайцев. Вот его сынок, бросив жену, отбирает еще и детей. Суд не привлекает омбудсмена, направляет материалы не в государственную, а в частную экспертизу», — сказал Макаров.

Дело о расторжении брака Шик и Зайцева находится на рассмотрении в Ленинском районном суде Петербурга. Родительские права Юлии ограничены, она может видеться с ними лишь два часа в неделю в присутствии психолога. По словам парламентариев, суд несколько раз отказывался привлечь к процессу детского омбудсмена вопреки ходатайствам Юлии Шик.

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