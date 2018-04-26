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ЗакС вмешался в семейную тяжбу директора музея стрит-арта
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ЗакС вмешался в семейную тяжбу директора музея стрит-арта 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Петербургские парламентарии решили вмешаться в семейную тяжбу директора Музея стрит-арта Андрея Зайцева. Напомним, его супруга Юлия Шик в декабре 2017 года написала в Instagram о том, что ее муж похитил и увез детей.
Законодательное собрание обратилось к председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву. В обращении они попросили взять под личный контроль рассмотрение дел с участием несовершеннолетних детей, где определяется место жительства ребенка. «К сожалению, следует констатировать, что в нашей стране актуальна проблема ущемления прав несовершеннолетних на общение с матерью», — говорится в документе.
В свою очередь спикер ЗакС Вячеслав Макаров обвинил семью председателя совета директоров Завода слоистых пластиков Дмитрия Зайцева в том, что они отобрали детей у матери.
«У мамы отбирают детей. А дедушка этих детей — директор Завода слоистых пластиков Дмитрий Зайцев. Вот его сынок, бросив жену, отбирает еще и детей. Суд не привлекает омбудсмена, направляет материалы не в государственную, а в частную экспертизу», — сказал Макаров.
Дело о расторжении брака Шик и Зайцева находится на рассмотрении в Ленинском районном суде Петербурга. Родительские права Юлии ограничены, она может видеться с ними лишь два часа в неделю в присутствии психолога. По словам парламентариев, суд несколько раз отказывался привлечь к процессу детского омбудсмена вопреки ходатайствам Юлии Шик.
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