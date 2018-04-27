Ещё
Кузнецова предложила сохранять доплаты к пенсиям детям при их временном трудоустройстве
Далее:
Читайте также:
Ещё
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли

Кузнецова предложила сохранять доплаты к пенсиям детям при их временном трудоустройстве 

ТАСС 38 минут назад
Фото: РАПСИ
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась к спикеру Совфеда Валентине Матвиенко с предложением сохранять федеральные доплаты к социальным пенсиям детям при их временном трудоустройстве. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе детского омбудсмена.
"Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась к председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко с предложением законодательно закрепить за данной категорией получателей социальной пенсии федеральную социальную доплату к ней при временном трудоустройстве", — говорится в сообщении. В пресс-службе Кузнецовой пояснили, что подросткам, получающим пенсию по потере кормильца, при временном трудоустройстве, например, во время летних каникул, прекращают начислять федеральную социальную доплату к данной пенсии, а зачастую требуют возвращать «излишне уплаченные средства».
По сообщению пресс-службы, Кузнецова обратилась в Минтруд РФ с предложением внести изменения в текущее законодательство, но из ведомства поступил ответ со ссылкой на определение Конституционного суда РФ, в котором указывалось, что «предоставление работающим детям — получателям социальной пенсии возможности получения социальной доплаты к пенсии поставит их в неравные условия по сравнению с другими категориями получателей пенсий, для изменения указанных положений законодательства требуется дополнительное обоснование».
"Трудно согласиться с позицией Министерства труда и социальной защиты РФ, так как определение Конституционного суда вынесено в отношении человека, получающего пенсию по старости. Дети-инвалиды и дети, потерявшие кормильца, в силу возраста не имеют профильного образования, а их работа оплачивается порой символически и носит больше характер самореализации. Можно говорить о том, что эти дети — наименее защищенная категория граждан, им требуется особая поддержка", — цитирует пресс-служба детского омбудсмена ее слова, поясняя, что именно поэтому Кузнецова обратилась к Матвиенко с просьбой законодательно решить возникшую проблему.
ТАСС: последние новости
Московские школьники вновь отдохнут по программе "Московская смена" Около 7 тыс. детей примут участие в акции "Читающая армия правнуков Победы" в КБР В Чечне открыли службы предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы44
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру26
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли1
Как уходили знаменитости16
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей4
Видео
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
00:59
Ольга Кузьмина показала себя в «Ералаше» в 13 лет
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
10:00
Тайные послания, которые шлют нам мультипликаторы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение