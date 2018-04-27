Кузнецова предложила сохранять доплаты к пенсиям детям при их временном трудоустройстве

"Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась к председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко с предложением законодательно закрепить за данной категорией получателей социальной пенсии федеральную социальную доплату к ней при временном трудоустройстве", — говорится в сообщении. В пресс-службе Кузнецовой пояснили, что подросткам, получающим пенсию по потере кормильца, при временном трудоустройстве, например, во время летних каникул, прекращают начислять федеральную социальную доплату к данной пенсии, а зачастую требуют возвращать «излишне уплаченные средства».

По сообщению пресс-службы, Кузнецова обратилась в Минтруд РФ с предложением внести изменения в текущее законодательство, но из ведомства поступил ответ со ссылкой на определение Конституционного суда РФ, в котором указывалось, что «предоставление работающим детям — получателям социальной пенсии возможности получения социальной доплаты к пенсии поставит их в неравные условия по сравнению с другими категориями получателей пенсий, для изменения указанных положений законодательства требуется дополнительное обоснование».

"Трудно согласиться с позицией Министерства труда и социальной защиты РФ, так как определение Конституционного суда вынесено в отношении человека, получающего пенсию по старости. Дети-инвалиды и дети, потерявшие кормильца, в силу возраста не имеют профильного образования, а их работа оплачивается порой символически и носит больше характер самореализации. Можно говорить о том, что эти дети — наименее защищенная категория граждан, им требуется особая поддержка", — цитирует пресс-служба детского омбудсмена ее слова, поясняя, что именно поэтому Кузнецова обратилась к Матвиенко с просьбой законодательно решить возникшую проблему.