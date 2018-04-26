За похищение собственных детей предлагают сажать в тюрьму

Количество разводов в России растёт, а с ними множатся печальные истории о том, как супруги похищают друг у друга собственных детей. Уговоры, решения судов, усилия приставов помогают не всегда, и «похитителям» порой удаётся скрывать детей от их матерей или отцов годами. По мнению экспертов Общественной палаты, прекратить «семейный киднеппинг» может уголовная ответственность для родителей, которые лишают своих бывших супругов возможности общаться с собственными детьми.

Незаконная разлука за пять тысяч рублей

«Держи меня, мамочка, не отпускай!» — кричал, заливаясь слезами, малыш, которого родители во время ссоры стали буквально вырывать друг у друга из рук. После развода они так и не смогли договориться, с кем останется их общий сын. И однажды отец забрал мальчика из детского сада и увёз в неизвестном направлении.

За прошедшие два с половиной года его мать, Юлия Яцевич, видела ребёнка несколько раз и очень недолго. Зато очень много общалась с адвокатами, юристами и приставами. У неё на руках два решения суда о том, что сын должен быть с ней. Но приставы не могут его вернуть: отец зарегистрировал ребёнка по адресу в Чеченской Республике, а сам живёт в Москве. Когда же сотрудникам исполнительных органов удаётся к ним подобраться, то мальчик по указке отца прячется в другой комнате за закрытой дверью.

Таких историй по всей России множество. В каждом случае отец или мать незаконно скрывает ребёнка от своего супруга. И даже решение суда об определении места жительства ребёнка в пользу пострадавшего родителя дела не решает: есть масса способов затянуть, приостановить или вовсе избежать его исполнения.

Ответственность за неисполнение этого решения предусмотрена административная — по статье 5.35 КоАП РФ. Статья предусматривает наказание за лишение детей права на общение с родителем или намеренное сокрытие их места нахождения. Только вот мера совершенно не внушает «киднепперам» страх: штраф составляет три тысячи рублей, повторное нарушение — пять тысяч рублей или арест на пять суток. Впрочем, как показывает практика, до арестов дело практически никогда не доходит.

Угроза получить срок должна остановить «родителей-похитителей»

Проблемы несовершенства законодательства и межведомственной координации между правоохранителями, службой судебных приставов и гражданами при решении таких семейных конфликтов обсуждались 26 апреля в Общественной палате . Итогом дискуссии стали предложения экспертов по изменениям в законодательстве, которые члены ОП РФ хотят направить в Государственную Думу

Главная инициатива касается ужесточения наказания для граждан, которые уклоняются от исполнения решения суда по передаче ребёнка другому родителю. Предлагается применить механизм, похожий на тот, который уже действует в отношении домашнего насилия: однократное нарушение закона должно вести к административной ответственности, а повторное уже квалифицироваться как уголовное. В Уголовном кодексе есть статья, которая предусматривает лишение свободы до двух лет за неисполнение приговоров и решений суда должностными лицами. Эксперты ОП РФ предлагают распространить её санкции на обычных граждан.

Идею горячо поддержал замначальника Управления организации исполнительного производства Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Желудков. Он отметил, что это может заметно повысить уровень исполнения судебных решений, особенно с учётом того, что у приставов не так много инструментов воздействия на «родителей-должников».

Ведь часто в подобных случаях дети либо от страха, либо по требованию «родителя-похитителя» начинают вести себя так, что выполнить задачу без вреда для ребёнка не представляется возможным. А перспектива попасть в тюрьму заставит «киднеппера» сотрудничать с госорганами для того, чтобы его сын или дочь в комфортных условиях были переданы другому родителю.

В свою очередь, детский омбудсмен Санкт-Петербурга Светлана Агапитова предложила лишать или ограничивать родительские права тех граждан, которые злостно уклоняются от исполнения решения суда по определению места жительства ребёнка.

Система обязана защищать интересы детей

В парламенте согласны с мыслью, что система решения родительских споров давно требует серьёзного обновления и усовершенствования. Идею введения уголовной ответственности поддержала зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина

Наверное, необходимо ограничивать в родительских правах того, кто злостно уклоняется от исполнения решения суда. И ввести уголовную ответственность за похищение ребёнка в отношении супругов.

«На мой взгляд, должны быть соответствующие законодательные рычаги. Наверное, необходимо ограничивать в родительских правах того, кто злостно уклоняется от исполнения решения суда. И ввести уголовную ответственность за похищение ребёнка в отношении супругов, лишённых или ограниченных в родительских правах», — сказала депутат « Парламентской газете ».

С тем, что законодателям пора взяться за усовершенствование семейного права, согласна член Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Воронина . Она заверила «Парламентскую газету», что думской комитет вплотную займётся этой темой уже в ближайшее время.

Совете Федерации решение проблемы видят комплексным. «Рассматривать ситуацию нужно не только с точки зрения изменения законодательства, но и с точки зрения отработки механизмов влияния и контроля исполнения», — отметила в комментарии «Парламентской газете» первый зампред Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова

Она подчеркнула, что во главе угла должны быть права и интересы детей. «К сожалению, сегодня на практике этот подход не всегда соблюдается, у родителей не всегда хватает мудрости и такта, чтобы не навредить своему ребёнку», — посетовала сенатор.

Государство должно обеспечить цивилизованные условия, чтобы детям в этих ситуациях не причиняли вред.

Лилия Гумерова предложила, чтобы в урегулировании родительских споров активное участие принимали психологи. Они могут давать заключения о том, как отразилось на состоянии ребёнка ненадлежащее исполнение или полное уклонение от решения суда. Это, в свою очередь, станет поводом для принятия соответствующих мер реагирования.

«Бывает, де-факто ребёнка привели на встречу. Но в каком состоянии? Если мама или папа почувствовали, что на ребёнка оказывается давление, — у них должна быть возможность обратиться в органы опеки, подключить психологическую службу. Государство должно обеспечить цивилизованные условия, чтобы детям в этих ситуациях не причиняли вред», — убеждена парламентарий.