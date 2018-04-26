Детскую смертность удалось снизить в Подмосковье благодаря современным перинатальным центрам

В Московской области функционируют семь перинатальный центров. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «360» рассказал о доступности медицинских учреждений для населения.

В Московской области существует семь перинатальных центров, и наша задача, чтобы каждая женщина могла позволить себе рожать в таких комфортабельных условиях

— Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что все перинатальные центры работают бесплатно по ОМС.

Для нас очень важно снизить радикально детскую смертность. Без перинатальных центров третьего уровня в Московской области детская смертность составляла 7,5 промилле, то есть 7 из 1000 мы не могли спасти. Сейчас он составляет 3,5–4 промилле, это один из лучших показателей в Европе

— Андрей Воробьев.

В I квартале 2018 года в новых подмосковных центрах материнства и детства на свет появились свыше 4 тысяч детей. В них действует современный подход к процессу рождения ребенка. В учреждениях применяется совместное пребывание матери и новорожденного, свободное грудное вскармливание, свободное пеленание и другие технологии.