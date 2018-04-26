Tele2 поддержит благотворительный утиный заплыв

Пятый благотворительный утиный фестиваль пройдет в Краснопресненском парке в Москве 26 мая в 16:00. В этот день сотни желтых резиновых уточек будут выпущены в водоем парка и поплывут к финишу по специально выделенному маршруту.

Цель благотворительного утиного заплыва − собрать средства в фонд поддержки детских социальных программ и привлечь внимание к инициативам социальных предпринимателей России. Участником фестиваля может стать житель любого города — для этого необходимо стать владельцем хотя бы одной резиновой уточки и зарегистрировать ее на сайте duckrace.ru. Стоимость регистрации одного утенка на сайте составит 250 рублей. Приобрести желтых «спортсменов» также можно будет у организаторов в день проведения мероприятия за 300 рублей.

Все зарегистрированные резиновые утята поборются за победу в гонке, а владельцы трех пловцов, которые первыми доберутся до финиша, и хозяин последней уточки получат призы Tele2 : современные смартфоны с sim-картой оператора.

Утиный заплыв — благотворительное мероприятие, которое проводится в Англии, Бельгии, Нидерландах и других странах мира в поддержку важных социальных проектов. В России он был впервые организован в 2013 году фондом «Навстречу переменам», и с тех пор акция проходит ежегодно. В 2017 году в заплыве участвовало 700 утят. Все собранные средства были перечислены в фонд поддержки некоммерческих организаций, работающих для улучшения жизни детей и подростков и защиты их интересов.

В число организаций, которые поддержит фонд «Навстречу переменам», в этом году входят:

Московский мультимедийный проект «Детям о важном», который создан при помощи группы психологов и включает мультсериал, серию книг, образовательные игры и мобильное приложение;

Ростовский проект — мобильное приложение, которое обучает детей с аутизмом навыкам распознавания и выражения эмоций;

Пензенский проект — интерактивное научное шоу, направленное на профилактику вредных привычек среди детей и подростков;

Омский проект «Ангел» — центр реабилитации детей с ограниченными возможностями, где применяются авторские и инновационные методики;

Казанский проект — телепрограмма «Давай дружить» для глухих и слабослышащих детей.

Во время проведения утиного фестиваля гости смогут лично познакомиться с авторами этих проектов и узнать подробнее о работе, направленной на улучшение жизни детей.

Tele2 поддерживает благотворительный фонд «Навстречу переменам» с 2012 года. Компания является генеральным партнером фонда, осуществляя финансовую, организационную и консультационную поддержку его деятельности. Фонд «Навстречу переменам» помогает социальным предпринимателям реализовывать лучшие детские программы и ежегодно организует всероссийский конкурс социальных инициатив. За пять лет работы организации его подопечные изменили к лучшему жизнь более 330 тысяч детей и подростков. Больше о фонде можно узнать на сайте «Навстречу переменам».