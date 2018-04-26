Полиция ищет новые способы работы с подростками

В редакции «ВМ» 26 апреля прошел традиционный «Клуб участковых». На этот раз к нам, помимо собственно участковых, пришли инспекторы по делам несовершеннолетних из разных районов столицы. В итоге сотрудники полиции и представители адвокатуры сошлись на том, что чужих детей не бывает.

На этот раз гостями «ВМ» стали как суровые мужчины в погонах, так и привлекательные дамы в форменных черных мундирах. Направление беседы задала глава Московской коллегии адвокатов и телеведущая канала «Домашний» Виктория Данильченко

— Подростковая преступность рождается оттого, что ребенок становится никому не нужен в семье и предоставлен самому себе, — поделилась своим адвокатским опытом Виктория Данильченко. — Тогда за воспитание «берется» улица или интернет.

Рецепт юриста-телеведущей таков: родителям нужно найти баланс между соблюдением прав подрастающей личности и безопасностью ребенка.

По ее словам, надо больше внимания уделять кругу общения ребенка, узнать, с кем он дружит не только в школе, но и переписывается в интернете. А сотрудникам полиции Данильченко предложила больше времени уделять профилактической работе со старшеклассниками.

Как сообщили в ходе беседы столичные участковые, работа с закрепленными за ними школами — часть их профессиональной деятельности.

Они общаются как с учителями, так и с родителями «трудных» подростков, проводят лекции по разъяснению законов и норм общественного поведения. Как результат этой работы — в 2017 году подростковая преступность в столице снизилась.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Никто не работает в такой тесной связке, как сотрудники Инспекции по делам несовершеннолетних с участковыми. Сотрудники стараются искать такие формы работы с детьми, чтобы подростки их поняли. Дети — отражение общества и вряд ли возможно искоренить полностью совершаемые ими правонарушения.