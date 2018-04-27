В Кронштадте мать оставила 4-летнего сына одного на улице

Ребенка обнаружили поздно вечером 26 апреля во дворе одного из домов по улице Восстания.

Мальчик не смог ответить на вопросы о том, как его зовут, и где он живет. Малыша доставили в больницу. Сейчас состоянию здоровья ребенка ничего не угрожает.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность матери ребенка. Женщину отвезли в отдел полиции ОМВД России по Кронштадтскому району Петербурга.

В настоящее время решается вопрос о привлечении нерадивой матери к административной ответственности.