Вступление в силу требований к возрасту автобусов для перевозки детей вновь отложили

Правительство дифференцировало срок вступления в силу требований к возрасту автобусов, используемых для перевозки детей в городском, пригородном или междугородном сообщении. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 27 апреля.

Изменения внесены в постановление кабмина от 17 декабря 2013 года, которое запретило использовать для перевозки детей транспортные средства, находящиеся в эксплуатации больше 10 лет с даты выпуска. После внесения ряда поправок в документ предполагалось, что требования должны будут вступить в силу с 1 июля 2018 года.

Согласно новым корректировкам, с 1 июля запрет начнёт действовать только в отношении автобусов категории М2 (с максимальной массой не более пяти тонн, имеющие более восьми мест для сидения), «используемых для организованных перевозок групп детей по маршрутам, начальные пункты отправления и (или) конечные пункты назначения которых расположены в Ленинградской и Московской областях, Москве и Санкт-Петербурге». Требования к транспортным средствам этой же категории, действующим по иным маршрутам, вступят в силу с 1 апреля 2019 года.

Кроме того, следует из постановления кабмина, в отношении автобусов категории М3 (с максимальной массой более пяти тонн, имеющие более восьми мест для сидения), используемых для перевозок детей по маршрутам в Ленинградской и Московской областях, Москве и Санкт-Петербурге, норма начнёт действовать с 1 октября 2018 года, а в отношении автобусов, используемых для организованных перевозок групп детей по иным маршрутам, — с 1 октября 2019 года.