Давать ли деньги детям: зачем, когда и сколько

Впрочем, сегодня ответ на первый из них для абсолютного большинства родителей очевиден: безусловно, да. Аргументы немногочисленных противников — «у ребенка есть все необходимое» или «он (она) все равно потратит всё на какую-нибудь ерунду» — в основном объясняются взрослым высокомерием, но чаще тем, что родители не достаточно хорошо знают собственных детей, их интересы и потребности.

К тому же многие родители никак не могут определиться, с какого возраста можно начинать давать карманные деньги, как часто и как много их давать. И, наконец, куда на самом деле пойдут деньги, выделенные ребенку на карманные расходы?

Дети и деньги — понятия совместимые

Некоторые родители, опасаясь, что их ребенок вырастет с убеждением, что деньги решают все, в общении с ним стараются вообще не касаться денежной темы, просто обходить ее. В результате тот вырастает абсолютно безграмотным в финансовых вопросах и, понятно, совершенно беспомощным во взрослой жизни. Он не умеет зарабатывать деньги, не в состоянии ими разумно распорядиться.

Все дети — и маленькие, и постарше — задают родителям массу вопросов. И о деньгах тоже. Воспользуйтесь этой возможностью и на простых примерах разъясните ребенку, что такое деньги и для чего они нужны.

Конечно, ваши ответы должны соответствовать возрасту ребенка: не надо пугать 5-летнюю кроху словами «эмиссия», «гиперинфляция», «ликвидность», тем более, если сами родители слышали их только по радио или с экрана телевизора. Если же родители сами являются предпринимателями, можно рассказать ребенку о том, как строится бизнес семьи, от чего зависят его доходы.

Все дети с удовольствием играют — и в куклы, и в дочки-матери, и в прятки. Играют они и в магазин. Вот вам еще один очень удобный повод для знакомства ребенка с темой денег. Игровая форма — идеальный способ соединить приятное с полезным.

Цели оправдывают средства (карманные)

Карманные деньги, эта небольшая сумма в распоряжении ребенка — и, пожалуй, самый эффективный способ научить его ценить деньги и управлять ими. Он может — естественно, с помощью родителей — получить хорошие навыки постановки и достижения финансовых целей, научится сберегать и тратить с умом. Заодно и сам научит родителей чему-нибудь полезному. Со временем, конечно.

Кроме того, ребенок научится лучше управлять своим поведением и эмоциями, развивать важные качества — силу воли, терпение, щедрость. Как поступить правильно: потратить все деньги на сладкое или потерпеть месяц-полтора и купить такую нужную карту памяти для смартфона? Немаловажно и то, что располагая небольшой свободной суммой денег, ребенок не будет испытывать комплексов в общении со сверстниками.

С какого возраста детям можно давать деньги?

Если ребенок может дать ответ на ваш вопрос, зачем ему карманные средства, если он уже имеет опыт самостоятельных покупок в магазине и не страшится этого, то деньги ему давать можно. Обычно это период обучения в начальной школе. Вообще-то гражданский кодекс позволяет детям совершать покупки на небольшие суммы уже с 6 лет. Возможно, и дошкольникам можно выдавать небольшие суммы, но это уже на усмотрение семьи.

Нелишним будет понять, осознает ли ребенок ценность банкнот и монет. И насколько он понимает основные правила сохранности и траты денег и готов их выполнять. В этом отношении, да и не только в этом, чрезвычайно полезно как можно раньше вовлечь детей в финансовую жизнь семьи, привлечь их к обсуждению семейных планов и расходов, объяснять причины того или иного финансового решения, советоваться с ними.

Обсудите с ребенком, на что он может тратить карманные деньги, и сколько вы будете давать ему на личные расходы. Вопрос самый острый — как для отцов, так и для детей.

Сколько же денег выдавать детям?

Вопрос и на самом деле сложный. И даже деликатный. Конечно, надо учитывать размер семейного бюджета, доходы семьи. Да и расходы тоже. Плюс, в разном возрасте и потребности разные. А еще — сколько об этом уже говорилось и писалось! — необходим баланс: ребенок не должен чувствовать себя обделенным, при этом на фоне остальных детей ему никак нельзя выглядеть слишком уж обеспеченным. Вряд ли он и сам захочет быть белой вороной.

Лучше всего рассчитывать так, чтобы на запланированную сумму ребенок мог купить что-то приятное, например, вкусное, а если удастся немного накопить — даже ценное. Необходимо помнить, что карманные деньги идут исключительно на дополнительные расходы ребенка, они отнюдь не для приобретения одежды, обуви или еды — все это должно оставаться заботой родителей.

Карманные деньги ребенку можно начать давать раз в неделю: например, в понедельник. Так ему будет легче научиться планировать расходы. А вам — проще анализировать его финансовое поведение.

Ребенок растет, переходит из класса в класс, его потребности меняются. Рано или поздно он попросит у вас бóльшую сумму. В этом случае, или даже раньше, предложите ему завести ежедневный журнал расходов. Проанализируйте траты за неделю или за месяц и решите, действительно ли надо увеличить сумму. Решите вместе с ним.

Контролировать нельзя доверять

На самом деле никакой дилеммы здесь нет. В том, что касается карманных денег, контроль необходим — не жесткий, а деликатный и конструктивный. Но и без доверия никуда. Вполне доступны финансовые инструменты, с которыми ребенок чувствует ответственность за свои деньги, а родители могут естественным образом, не устраивая слежки, следить за его расходами. Во многих банках можно завести дополнительную карточку к своему счету, установить на ней лимит и выдать ее ребенку — он будет самостоятельно распоряжаться картой. Папа (или мама) будет получать уведомления обо всех операциях и следить за расходами ребенка.

Анализируйте эти расходы. Это поможет скорректировать размер выделяемой еженедельно суммы и увидеть пути решения время от времени возникающих проблем. Необходимо помочь ребенку научиться рациональному отношению к деньгам. Разработайте вместе с ним свой способ управления карманными деньгами, который будет работать на него, за который он будет нести ответственность. Он должен научиться не только тратить с умом, но и копить.

Бывает, обсуждение денежных вопросов становится излишне эмоциональным. Не требуйте от ребенка детального отчета о совершенных или запланированных тратах, вместо этого показывайте на своем собственном примере, как правильно тратить деньги (а от чего можно или отказаться, или поторговаться). Согласитесь: человек, регулярно тратящий сумасшедшие деньги на улучшение собственных гаджетов или на новое охотничье снаряжение и требующий от ребенка, чтобы тот много-много раз подумал, прежде чем приобрести плитку шоколада, выглядит по меньшей мере странно.

Родителям: начните с себя

Научить ребенка правильному обращению с финансами могут только родители и только своим собственным примером. Многие не ведут учет доходов и расходов, тратят больше, чем зарабатывают, берут кредиты один за другим. Если ребенок не получает примера правильного обращения с деньгами, он с большой долей вероятности будет наступать на те же самые «грабли», что и родители.

Поэтому рекомендуем вам самим разобраться в теме денег, освоить финансовую грамоту — только это поможет вам воспитать у своего ребенка правильное отношение к деньгам. Совсем нелишним будет регулярно проводить планирование семейного бюджета на предстоящий месяц с участием вашего ребенка. Это поможет ему познакомиться ближе с миром финансов и получить свой собственный опыт обращения с деньгами.

Денежное поощрение и правильное отношение к деньгам

В некоторых семьях принято платить детям за хорошие отметки в школе или за помощь по дому. Это очень спорная практика. Разумеется, ученика 1-го или 2-го класса можно и даже нужно поощрить за успехи в школе — сводить его в кино, купить понравившуюся игрушку, одним словом, сделать ему приятное и придать тем самым дополнительный импульс к отличной учебе. Но платить за это деньги не следует.

Оплачивать домашний труд тоже непедагогично, даже противоестественно. Что хорошего в том, что ребенок помогает вам по хозяйству только за обещанную награду? В конце концов, он тоже отвечает за дом, в котором живет, да и устают родители значительно больше, чем он. И вообще, зачем папе с мамой вступать в товарно-денежные отношения с собственным ребенком?

Карманные деньги играют важную роль в формировании финансовой грамотности детей, в их подготовке к взрослой жизни, но лишь при разумном подходе родителей к этому вопросу. В этом смысле особое значение приобретает правильное отношение родителей к самим деньгам и те установки, которые получает в семье ребенок. А какое оно, правильное отношение?

Пожалуй, нейтральное отношение к деньгам наиболее правильное. Английский предприниматель Ричард Брэнсон сформулировал этот принцип так: «Деньги — это средство для достижения цели, а не сама цель». Они являются универсальным измерителем труда, и любой труд, уточню: любой честный труд — достоин адекватной оплаты. Без денег не обойтись, но они никогда не должны становиться идолом. Это именно та установка, которую необходимо дать ребенку.

История из личного опыта

Ну как тут обойтись без рассказа о личном опыте воспитания подрастающего поколения, благо, что составление личного финансового плана имело не только утилитарный эффект, но и помогло воспитать характер моего сына. Некоторые время назад, когда моему ребенку исполнилось 14, на семейном совете было решено выделять ему некоторую сумму на личные расходы.

Сумма — две тысячи рублей в месяц. Тут важно отметить несколько хитростей, которые были заложены в это решение.

Первое. Деньги не наличные, а безналичные: просто выпустил дополнительную карту к своей, с лимитом расходов. Да, и снятие наличных запретил. Ребенок так просто стал приучаться к современным технологиям оплаты. К тому же, пришлось, например, самостоятельно освоить интернет-банк. И у меня, как родителя, была полная картина расходов: когда, на что были потрачены деньги. (Об этом ребенку знать до поры до времени было не положено). Безнал очень удобен тем, что у подростка возникают трудно преодолимые препятствия при покупке взрослых развлечений: ни пива купить, ни сигарет. Ну такие ограничения без назидательно поднято пальца.

Второе. Парень очень быстро сообразил, что расходы и доходы надо планировать. Первые две тысячи ушли за три дня: объедаловка в бургерной и покупка игрушек в интернете сделали свое дело. Попытки выпросить дополнительный лимит были пресечены. Жестко. Во второй месяц денег хватило на полторы недели. Терпим, дополнительных денег не даем. И вот уже на четвертый месяц денег хватило тютелька в тютельку.

Анализ выписки по счету позволил провести анализ расходов: что было нужно, а без чего можно обойтись. Так и родился первый финансовый план. Через некоторое время ребенок сам пришел к мысли о том, что можно денег и поднакопить на какой-то модный гаджет. Опять-таки решение самостоятельное и зрелое. Потом аппетиты выросли, понадобились дополнительные деньги. На что парню было сказано: даем, что можем, хочешь большего — иди подрабатывай.

Пошел подрабатывать на разовые заказы. Бегать курьером и разносчиком чего-то там надоело быстро, и пришло осознание, что зарабатывать можно не только ногами, но и головой. Начал выполнять несложные заказы по написанию программ. Появились деньги, отсюда — практический интерес к вкладам. Вот так мы и учились финансовой грамотности.