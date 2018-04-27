Бодипозитив для детей: что здорово, то и красиво

СодержаниеРебенок на весах: что скажет мама?«Хорошего человека должно быть много»«Были бы кости, мясо нарастет»«Пока толстый сохнет, худой сдохнет»Роль родителя: борьба с комплексом или с болезнью?

Наверняка, у каждого человека хотя бы раз были комплексы относительно своей внешности. У большинства комплексы закладываются еще с детства, а некоторых сопровождают всю дальнейшую жизнь. Как бороться с комплексами? Можно просто полюбить себя, а можно попробовать измениться внешне. То, как именно поступит ребенок, а затем и взрослый человек, нередко зависит от того, какую установку на жизнь дадут ему родители. И тут на помощь приходит народная мудрость со своими пословицами о красоте и здоровье, которая знает все гораздо лучше, чем сам ребенок, его родители, врачи и психологи вместе взятые. Как же быть? Довериться тому, что проверено годами, или же попытаться поправить свое здоровье?

Ребенок на весах: что скажет мама?

Не бывает людей с идеальной внешностью, так же, как и с идеальным характером. То, что одному кажется эталоном красоты совсем не нравится другому. Однако в медицине, как и в любой другой науке, мы стараемся выделить «золотую середину» какого-либо параметра, что будет характеризовать его нормальность или отклонение от нормы. Относительно любого параметра люди будут разделены на группы: укладывающиеся в норматив и выходящие за его пределы. О чем будет говорить отклонение от нормы? Возможно, это будет индивидуальной особенностью человека, а может быть, признаком болезни.

Первое, на что мы обращаем внимание при знакомстве с человеком — это его внешность. Одним из основных параметров описания внешности человека является его телосложение. И именно отличное от «нормальных» параметров телосложение нередко становится причиной душевных тревог и комплексов.

Что касается веса, то всех людей можно условно разделить на три группы: нормальных, людей с лишним весом, и с дефицитом веса. Безусловно, что вес взрослого человека имеет зависимость от того, какой вес был у него в детстве.

От чего же зависит вес ребенка? Есть очень много факторов, которые влияют на детский вес, главными из которых являются три:

Питание — этот фактор, который отражает количество поступающей энергии в организм. Образ жизни — фактор, который показывает то, как тратится полученная энергия. Генетические предпосылки — семейная предрасположенность, которой отчасти можно «управлять», если вовремя скорректировать питание о образ жизни. Личный опытЕлена, 22 года

Надо мной в школе постоянно смеялись одноклассники, потому что я очень худая. А мне сначала казалось, что я симпатичная. Но парни не обращали на меня никакого внимания. И совсем скоро я перестала верить, что когда-либо ситуация исправится. И молча расстраивалась, когда мои обидчики шутили, что меня ветром сдунет в форточку, или что я провалюсь в открытый люк на дороге. Все анекдоты про дистрофиков были обращены в мой адрес. А вот мою одноклассницу из квартиры напротив никто не обижал, хотя Светка была откровенно толстая. В 15 лет я весила 43 кг, а она 62 при нашем почти одинаковом росте. Иногда мы обсуждали ее вес, но она грустно опускала глаза и говорила, что в их семье просто у всех кость широкая. И почему-то девчонки ей сочувствовали или говорили: «Да что ты, Светочка, ты нормальная!» Надо мной Светка тоже смеялась. Я как-то попыталась намекнуть ей, что это у нее не все в порядке с весом, но получила ответ: «Мужики — не собаки, на кости не бросаются!» И ведь она была права! У нее не было от парней отбоя. Она не была девочкой легкого поведения, просто умела правильно всех расположить к себе. Я завидовала ей, и даже тоже хотела потолстеть, ела булки, но ничего не получалось. Однажды я была у Светы. Я разглядела всех шестерых членов семьи и убедилась, что кость действительно широкая — все-таки генетика виновата. Но когда меня позвали ужинать, то поняла, что не в кости дело. Я увидела, как они едят, и что они едят, и была просто шокирована! Мы в своей семье никогда не резали батоны вдоль, не поливали их майонезом, не ели по три котлеты каждый, и не съедали за раз всю банку сгущенки с чаем. Я поняла, что генетически у них передается не вес, а культура питания (если это можно назвать культурой). Но почему же надо мной смеялись, а над ней нет? Я поняла ответ на этот вопрос только на школьном выпускном. Он очень прост: Света любила себя и восхищалась собой, а я нет. Ее мама постоянно говорила, что Света красавица и королева. А мне мама внушала, что я не особо красивая, и одеваться мне нужно поскромнее, чтобы не привлекать внимание. Но я стала работать над собой, и чудо свершилось. В институте уже никто не говорил, что я некрасивая, у меня появились поклонники и настоящие подруги. Когда я стану мамой (а я надеюсь, что стану) я буду каждый день говорить своему ребенку, что он самый красивый, чтобы он верил в себя и свои силы.

«Хорошего человека должно быть много»

Каждый полный человек хотя бы раз говорил это про себя, и могу с уверенностью сказать, что это ему внушили еще с детства. Даже если, будучи ребенком он переживал относительно своей полноты, то народная мудрость его спешила утешить: ну и что, что толстый, зато какой хороший человек! И такая установка позволяла и дальше быть хорошим и толстым, а может еще толще и еще лучше.

Если взглянуть на эту пословицу с другой стороны и вложить в слово «много» другой смысл, то получится следующее: хороший человек должен быть рядом. Так можно сказать про любимого друга: хочется с ним видеться каждый день, болтать по телефону, помогать друг другу, делиться печалями и радостями. И будет совсем не важно, сколько он весит, и как он выглядит. Зато его будет много, но в переносном смысле.

«Были бы кости, мясо нарастет»

Пока один ребенок размышляет над тем, как «много» его должно быть, то другой ждет, когда же нарастет пресловутое «мясо» на имеющиеся кости. Бабушка же сказала, что нарастет, значит, так и будет. Худых от природы людей тоже много, как и полных. И они не меньше переживают за свои недостающие килограммы, чем полные люди за избыточный вес. Но проходит день за днем, и что-то так ничего и не нарастает. Ребенок (особенно подросток) начинает налегать на мучное, сладкое и жирное, но ему не помогает. Он пробует курить, чтобы замедлить рост ввысь и «пойти вширь». Он перестает много двигаться и укладывается с планшетом на диван, что «подкопить жирок» на будущее. Да, он, возможно, наберет таким путем пару лишних килограммов (но не мышечной ткани, а именно жира), но параллельно с этим разрушит свое здоровье.

«Пока толстый сохнет, худой сдохнет»

Каждый человек по-своему понимает смысл этой пословицы. Одни ошибочно считают, что полные люди дольше живут. Другие же считают, что речь идет о больных анорексией людях, которые, действительно, иногда уходят из жизни в молодом возрасте из-за своей болезни. Третьи не мыслят так буквально, а видят в пословице глубокий смысл. Толстый — то есть, запасливый, приготовившийся к трудностям. А худой — значит тот, кто никаким образом не подготовился к грядущей проблеме. И не обязательно, чтобы речь шла о грядущем вселенском голоде. Если разглядеть этот скрытый смысл в пословице, то она вполне окажется правдивой.

Личный опытГригорий, 25 лет В моей семье все полные. Если посмотреть на старые семейные фотографии, то сразу видно, кто наш, а кто нет, даже если не знаешь всех поименно. И так получалось, что полные члены нашей семьи находили себе полных спутников жизни, женились и у них росли полные дети. Я даже не задумывался, что это плохо, или что по-другому может быть. Начал я переживать классе в пятом, когда меня стали звать не иначе, как «Эй толстый!» Пробовал худеть — они еще больше издевались. Смеялись, если я бегал утром, или если не шел в столовую, а грыз яблоко. Ну так я рос полным и закомплексованным подростком. Я был удивлен, когда на меня обратила внимание худенькая девушка. И хоть она сказала, что внешность — не главное в человеке, все же учила меня уму-разуму. Она составляла мне меню, бегала со мной по утрам и радовалась каждому скинутому килограмму. Я однажды психанул и сказал ей, что ей просто стыдно идти со мной рядом, потому она так и старается меня уменьшить. Она обиделась, но позже мне все объяснила. Как оказалось, она просто меня очень сильно любит и хочет прожить со мной долгую и счастливую жизнь. А с моим весом меня ждет инфаркт, инсульт, диабет и проблемы с суставами. И если я собираюсь на ней жениться, но нужно еще и о детях будущих подумать.

Роль родителя: борьба с комплексом или с болезнью?

Вообще родители в большинстве своем очень любят лечить детей и обращаться к детским врачам, как со значимыми жалобами, так и с несущественными. Каждый знает, что лучше перестраховаться и лишний раз сбегать к доктору (или вызвать его на дом), чем потом корить себя за пропущенную болезнь и осложнения. Однако, такие вопросы и беспокойства чаще возникают относительно «остро» возникших жалоб.

А вот если проблема тянется месяцами или годами (а может и вовсе не кажется проблемой), то ухудшение состояния здоровья наступает постепенно и не бросается в глаза. Так и происходит с лишним весом у ребенка. Детское ожирение набирает обороты, приводит к серьезным последствиям в будущем, и с ним безусловно нужно бороться. Да и детская анорексия ежегодно уносит жизни, заставляя задуматься каждого: а кто же виновен в этой смерти? Родители, сам ребенок, его друзья, интернет, школа?

Как правильно должны вести себя родители, чтобы помочь ребенку справиться с имеющейся проблемой, не подорвав при этом веру в себя? С одной стороны, нужно обязательно дать понять каждому ребенку, что ее любят несмотря на имеющиеся недостатки его внешности. Его нужно научить любить себя и свое тело. С другой стороны, ребенка нужно научить заботиться о своем организме, о своем внешнем виде, чтобы быть здоровым. Найти тонкую грань между двумя важными составляющими этого вопроса непросто, но можно сделать шаг вперед, обратившись за помощью психолога.

Комментарий экспертаЕкатерина Валова, психолог

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Что делать родителям, если ребенок явно начинает двигаться в сторону неправильного питания или изначально не соответствует так называемым общепринятым стандартам?

Конечно, поддерживать подростка и рассказывать (и показывать пример) о позиции бодипозитива, красоты здорового тела не только можно, но и нужно. С другой стороны, абсолютная поддержка родителей не должна переходить границы. Если ребенок явно склонен к набору излишней массы тела или нездоровой худобе, не стоит доказывать, что и это нормально. Да, своя красота есть во всем, но стоит вспомнить пословицу, которая гласит: «Что здорово, то и красиво». При коррекции питания или при лечении необходимо акцентировать внимание не на внешнем виде и не на внутренней красоте, а на физическом здоровье ребенка. Пройдите тестТревожность ребенка Ребенок проявляет беспокойство и жалуется на страшные сны? Не может сосредоточиться на занятии, волнуется и часто жалуется на больной живот? Наш тест поможет определить уровень тревожности у ребенка и подскажет дальнейшую тактику поведения.