Что делать, если ребенок всё время трет глаза?

Ребёнок постоянно трёт глаза и говорит, что они слезятся. Может, соринка попала? Что делать?

Отвечает главный внештатный детский офтальмолог Валентина Браун:

— Если часто трёт глаза, значит, их что-то раздражает. Причин может быть несколько. Например, проблемы с носовым дыханием, вызванные аденоидами, неврологические нарушения. Со стороны глаз дискомфорт может вызвать зрительная утомляемость, связанная с нарушением рефракции, астигматизмом, сниженная острота зрения, заболевания век, конъюнктивы или проблемы с внутриглазным давлением. Обязательно нужно обратиться к педиатру, неврологу, лору и офтальмологу, чтобы проверить состояние органа зрения, в том числе и глазного дна.