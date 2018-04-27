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Что делать, если ребенок всё время трет глаза?
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Что делать, если ребенок всё время трет глаза? 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Ребёнок постоянно трёт глаза и говорит, что они слезятся. Может, соринка попала? Что делать?
Отвечает главный внештатный детский офтальмолог Валентина Браун:
— Если часто трёт глаза, значит, их что-то раздражает. Причин может быть несколько. Например, проблемы с носовым дыханием, вызванные аденоидами, неврологические нарушения. Со стороны глаз дискомфорт может вызвать зрительная утомляемость, связанная с нарушением рефракции, астигматизмом, сниженная острота зрения, заболевания век, конъюнктивы или проблемы с внутриглазным давлением. Обязательно нужно обратиться к педиатру, неврологу, лору и офтальмологу, чтобы проверить состояние органа зрения, в том числе и глазного дна.
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