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Более 190 тысяч детей отдохнут в лагерях Приморья в этом году
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Более 190 тысяч детей отдохнут в лагерях Приморья в этом году 

АиФ-Владивосток 36 минут назад
Фото: АиФ-Владивосток
Как рассказала и.о. директора департамента образования и науки Татьяна Хмель, 95% ребят — 182 571 человек — отдохнут в период летней оздоровительной кампании. Из них более 30 тысяч — это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Об этом стало известно на заседании администрации Приморского края, которое провел врио губернатора региона Андрей Тарасенко.
«На сегодняшний день принять ребят готов 621 лагерь, все они занесены в специальный реестр. Планируем, что к началу лета этот список увеличится до 639 организаций», — отметила она.
Подавляющее большинство лагерей — 524 — оздоровительные с дневным пребыванием детей. Ребят также ждут в санаториях, загородных оздоровительных, трудовых и палаточных лагерях.
Кроме того, в 2018 году по запросу от Андрея Тарасенко всероссийские детские центры увеличили количество квот для детей Приморского края.
«В «Артеке» смогут отдохнуть 182 школьника, в «Орлёнке» — 158 человек, в «Океане» — 843 человека, в «Смене» — 64 человека. Это те ребята, которые демонстрируют особые успехи в учебе, спорте, искусстве. Проезд одаренных детей во всероссийские детские центры оплачивается за счет средств краевого бюджета», — добавила и.о. директора департамента образования и науки.
Татьяна Хмель обозначила, что в этом году родителям, покупающим путевки в лагеря, будут продолжать выплачивать компенсации из краевого бюджета. Размер выплаты составит 50% от стоимости путевки, но не более восьми или десяти тысяч рублей — в зависимости от достатка семьи.
Работу по подготовке к летнему оздоровительному периоду в Приморье координирует специальная краевая межведомственная комиссия. Особое внимание члены комиссии уделяют вопросам безопасности детского отдыха.
«Во всех лагерях по совместному плану с МЧС будут проведены инструктажи и тренировки по пожарной безопасности. Усилены меры безопасности в лагерях, расположенных вблизи водных объектов или имеющих на территории собственный бассейн. Проводится обработка территорий лагерей от клещей. Чистоту пищеблоков проверяет Роспотребнадзор», — сообщила она.
Вопрос тематического содержания смен также под контролем специалистов. В этом году мероприятия в лагерях направлены на патриотическое, трудовое, экологическое и эстетическое воспитание. На базе Детско-юношеского центра Приморского края организуется методический центр летнего отдыха. Здесь проводятся краевые семинары и мастер-классы для организаторов лагерей, формируются тренинговые программы, с которыми будут работать выездные бригады.
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