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Ученые обнаружили, что дети выносливее профессиональных спортсменов
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Ученые обнаружили, что дети выносливее профессиональных спортсменов 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Как оказалось, по результатам последних исследований, выносливость детей можно сравнить с выносливостью взрослых мужчин, профессионально занимающихся спортом. Мышцы детей намного медленнее устают, а вот восстановление проходит в разы быстрее. При интенсивных физических нагрузках дети оказались выносливее, чем тренированные взрослые.
Организацией подобных исследований занялись специалисты из французского университета Оверни. Ученые набрали группу из 12 детей возрастом от 9 до 11 лет. Также в исследовании приняли участие 12 взрослых и 13 профессиональных спортсменов. Среди спортсменов были участники национальных соревнований по плаванию, кроссу и велоспорту. Участникам предложили выполнить несколько упражнений, которые помогли бы оценить их выносливость. Специалисты фиксировали сердечный ритм, уровень кислорода и уровень молочной кислоты в крови «подопытных». Благодаря этим измерениям было возможно оценить, насколько быстро восстанавливается организм после нагрузок. Как показали тесты, результаты детской группы заметно превзошли группу взрослых. Кроме того, в некоторых случаях дети восстанавливались быстрее чем те, кто профессионально занимается спортом. ​По сравнению со взрослыми, у детей повышен уровень аэробного метаболизма. Таким образом, мышцы у детей медленней устают, а пульс быстрее выравнивается. Также у детей быстрее выводится избыточная молочная кислота из крови, что означает более быстрое восстановление.
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