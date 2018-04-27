Ученые обнаружили, что дети выносливее профессиональных спортсменов

Как оказалось, по результатам последних исследований, выносливость детей можно сравнить с выносливостью взрослых мужчин, профессионально занимающихся спортом. Мышцы детей намного медленнее устают, а вот восстановление проходит в разы быстрее. При интенсивных физических нагрузках дети оказались выносливее, чем тренированные взрослые.

Организацией подобных исследований занялись специалисты из французского университета Оверни. Ученые набрали группу из 12 детей возрастом от 9 до 11 лет. Также в исследовании приняли участие 12 взрослых и 13 профессиональных спортсменов. Среди спортсменов были участники национальных соревнований по плаванию, кроссу и велоспорту. Участникам предложили выполнить несколько упражнений, которые помогли бы оценить их выносливость. Специалисты фиксировали сердечный ритм, уровень кислорода и уровень молочной кислоты в крови «подопытных». Благодаря этим измерениям было возможно оценить, насколько быстро восстанавливается организм после нагрузок. Как показали тесты, результаты детской группы заметно превзошли группу взрослых. Кроме того, в некоторых случаях дети восстанавливались быстрее чем те, кто профессионально занимается спортом. ​По сравнению со взрослыми, у детей повышен уровень аэробного метаболизма. Таким образом, мышцы у детей медленней устают, а пульс быстрее выравнивается. Также у детей быстрее выводится избыточная молочная кислота из крови, что означает более быстрое восстановление.