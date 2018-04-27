Осторожно, дача! 4 опасности, которые подстерегают детей на природе 

Какой бы ни была погода за окном, многие семьи собираются провести продолжительные выходные на даче или в лесу. А это значит, что родителям нужно быть особенно внимательными к своим детям и побеспокоиться об их безопасности на природе. Рассказываем, на чем стоит сосредоточиться в первую очередь. Клещи По данным Роспотребнадзора на 13 апреля, в медицинские учреждения по всей России обратилось 1599 пострадавших от укусов клещей, в том числе 713 детей. На майских праздниках, как правило, количество людей, которые находятся в группе риска, увеличивается. Шашлыки на свежем воздухе, первые дачные работы… И повсюду рядом с вами крутятся дети. Чтобы максимально обезопасить ребенка от укуса клеща, как следует подготовьтесь к выезду на природу. Возьмите репелленты, следите, чтобы на ребенке была одежда (брюки и кофта с длинным рукавом), плотно прилегающая к телу. Заправляйте брюки в носки, на голову накиньте капюшон, косынку или шапочку. Регулярно осматривайте малыша, особенно после того, как тот прогулялся в ближайшие заросли хвойников или орешника. Если вы нашли клеща и не знаете, как действовать дальше, обратитесь за медицинской помощью. Не стоит заниматься самодеятельностью. Врач грамотно избавится от насекомого и проверит его на наличие опасных инфекций. Бытовые травмы Именно из-за них многим семьям приходится срочно сворачивать веселый дачный отдых. Поэтому на даче внимательно осмотрите участок на наличие досок с торчащими гвоздями. Если туалет находится на улице, проследите, чтобы входная дверь плотно закрывалась, а ребенок не мог самостоятельно открыть ее. Солнце Почему-то принято считать, что весной солнце не такое опасное, как летом. Однако майские, казалось бы, ласковые и такие долгожданные лучи солнышка уже несут опасность для здоровья детей. Кожа малышей после долгой зимы особенно уязвима к воздействию ультрафиолета. Так что если вы планируете провести день-другой на природе, не забудьте о средствах защиты. Специальный крем, панамка, достаточное количество воды — вот гарантия, что после кратковременных выходных вам не придется столкнуться с неприятными последствиями пребывания на весеннем солнышке. Травмы в лесу и в поле У маленьких детей много энергии, но координация и физическая выносливость развиты не так хорошо, как у взрослых. Поэтому во время бега и активных игр на неровных поверхностях (в лесу, поле, на дачных грунтовых дорожках) возрастает риск получения не только царапин и ушибов, но и более серьезных травм: растяжений связок, повреждений коленных суставов. — советует ортопед-травматолог, эксперт по ортопедии компании Medi Роман Ткаченко. Обувь должна плотно фиксироваться на ноге — смещение или проскальзывание подошвы обуви под стопой может привести к падениям. Для маленьких детей лучше выбрать сандалии с высоким задником, фиксирующим пятку. Это поможет избежать подворачивания стопы, микротравм связок при беге по неровному грунту. Подошва передней части обуви должна быть гибкой, чтобы не препятствовать естественным движениям стопы. Хорошо, если в области продольного свода будет мягкая ортопедическая вставка для поддержки мышц и связок, правильного распределения нагрузки. Правильная подошва должна также повышать устойчивость при движении, ее рельеф не должен быть слишком гладким. Берегите себя и своих детей! Хороших выходных! Фото: Shutterstock.com