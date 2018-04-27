В Анадыре сотрудники полиции смогли предотвратить несчастный случай с участием малолетнего ребёнка

Шестилетнюю девочку полицейские сняли с окна четвёртого этажа.

Происшествие произошло в Анадыре около восьми часов вечера на улице Рультытегина. Возвращаясь с работы, сотрудники отдела по работе с личным составом Тимофей Киселёв и Артур Паршиков увидели сидящего на краю внешнего подоконника ребёнка. Незамедлительно они сообщили о случившемся в дежурную часть полиции. В это же время сотрудники побежали в квартиру, где жил ребёнок, но на их стук никто дверь не открыл. К этому моменту на место происшествия прибыли сотрудники городского отдела полиции во главе с начальником МОМВД России «Анадырский» Дмитрием Бескоровайным. Тимофей Киселёв контролировал ситуацию из окна соседней квартиры, успокаивал девочку. К месту происшествия в это время подъехали сотрудники МЧС и попытались снять ребёнка с помощью лестницы, однако это не дало своих результатов, тогда спасатели попытались зафиксировать ноги ребёнка, чтобы предотвратить падение с высоты. Опасаясь, что ребёнка не удастся снять с внешней стороны окна, полицейские приняли решение вскрыть квартиру и Дмитрий Бескоровайный успел схватить ребёнка с узкого внешнего подоконника.

Как позже выяснили полицейские, мать ребёнка около шести часов вечера возвратилась с работы, но через несколько минут её срочно вызвали обратно, она договорилась с дочерью, что скоро вернётся и они пойдут гулять, однако девочка, не дождавшись возвращения матери, решила самостоятельно подышать воздухом, оделась и села на подоконник. Однако окно захлопнулось и ребёнок оказался заблокирован на очень узком подоконнике. Девочку вовремя заметили сотрудники органов внутренних дел и трагедии удалось избежать

Сейчас руководством УМВД России по Чукотскому автономному округу рассматривается вопрос о поощрении сотрудников органов внутренних дел, принявших деятельное участие в спасении шестилетней девочки.