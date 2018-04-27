Дети Воскресной школы посмотрели пасхальный спектакль

Воспитанники детской Воскресной школы Казанского храма в Теплом Стане посетили Пасхальный спектакль «Тихое дыхание тишины».

Премьера спектакля, поставленного участниками подросткового проекта «99 овец», прошла в Патриаршем центре духовного развития детей и молодежи.

Юные актеры разыграли на сцене ветхозаветные сюжеты: про царей, пророков и простых людей. Первая часть спектакля была посвящена истории великого царя Давида, когда тот был еще совсем юным, но уже смог победить великана Голиафа. Во второй части была представлена история сирийского полководца по имени Нееман, в жизни которого произошло настоящее чудо.

Дети были в восторге от захватывающего представления.