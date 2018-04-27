Задержка речи. Как помочь ребенку?

У таких детей медленно или совсем не развивается речь. Они возбудимы. У многих есть проблемы с коммуникацией: избегают людей, не могут даже жестами показать, чего они хотят. И к сожалению таких детей огромное количество. Неврологи назначают им ноотропы. Речь все равно развивается очень медленно, а до школы остается все меньше времени. Если речь к тому моменту, когда надо отправляться в первый класс, не восстановится, ребенка направят в спецшколу. Именно поэтому важно развить речь до школы. Чтобы в дальнейшем ребенок мог усваивать учебный материал, развивался правильно, получить профессию.

Помочь ребенку с задержкой развития можно. В Самаре вот уже 24 года помогают таким детям. Для восстановления пострадавших функций головного мозга применяется микротоковая рефлексотерапия с комплексом сопутствующих процедур.

Автор такого способа и разработчик оборудования для лечения задержек развития, кандидат социологических наук Алексей Гаврилов . Уже четверть века он живет и работает в Самаре. За это время курсы реабилитационного лечения в отделениях клиник по всей стране прошли десятки тысяч детей из России и зарубежья. Они обрели возможность развиваться и получили шанс на полноценное будущее.

Микротоковая рефлексотерапия была разрешена к применению Минздравом РФ еще в 2010 году. Она признана новой медицинской технологией для лечения детей с задержками речевого, психического, двигательного развития и ДЦП. Мы задали несколько вопросов Алексею Гаврилову.

— Алексей Петрович, как работает микротоковая рефлексотерапия?

— Микротоковая рефлексотерапия (МТРТ), нормализует внутричерепное давление, которое мешает правильно развиваться мозгу. Уровень сигналов — сверхмалые токи, равные по силе сигналам мозга. МТРТ осуществляет адресное воздействие на те участки мозга, которые отстали в развитии. Одновременно она корректирует и зоны управления речевыми мышцами. Ребенок должен научится не только формулировать мысли, но и правильно выговаривать слова. Работа логопеда-дефектолога станет эффективной только после восстановления речевых зон.

— Существует ли другие приемы лечения задержки речи? В чем их отличие?

— Есть метод транскраниальная микрополяризация. Этот физиотерапевтический метод лечения похож лишь названием на микротоковую рефлексотерапию, однако он отличается от микротоковой рефлексотерапии тем, что улучшает работу головного мозга в целом. А микротоковая рефлексотерапия адресно воздействует на конкретные участки мозга, не возбуждая мозг в целом, а выборочно улучшает работу конкретных речевых зон, снижая мышечный тонус при ДЦП. Микротоковая рефлексотерапия, проводится по индивидуальным схемам лечения, учитывая жалобы и клинические проявления конкретного пациента.

То есть, мы одновременно оказываем лечебное воздействие на весь комплекс проблем ребенка, не затрагивая те участки мозга, которые не требуют коррекции. Например, лечим возбудимость (истерики или агрессию), задержку развития речи, энурез, головные боли, носовые кровотечения, при этом не происходит перевозбуждения мозга.