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28 апреля в центре Людмилы Рюминой покажут спектакль «Как букашечка стала Божьей»
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28 апреля в центре Людмилы Рюминой покажут спектакль «Как букашечка стала Божьей» 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
Трогательная история о маленькой Букашечке с очень большой душой, о том, как она совершила то, что не смогли сделать её сильные и уверенные в себе друзья.
И как своим поступком она помогла им стать лучше, пожертвовав собой ради другого. Зрители услышат светлый рассказ о самом глубоком и сокровенном, что есть в душе каждого человека. Кто такой настоящий Друг и что такое истинная Любовь — об этом и поведают зрителям актёры театра «Живая вода».
Взрослая сказка для детей. Про нас, в общем! В этих обитателях леса — смешных, трогательных насекомых легко можно узнать себя.
Анна Ринкман: «После всего просмотра спектакля понимаешь — почему и для родителей. Не только в смысле сопровождения чад, а чтобы вместе с детьми постичь тайну Божьего творения. Да, да— нам, родителям подчас еще больше, чем детям, надо объяснять: Что такое настоящая Любовь, кто он — настоящий Друг? „Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит“.
Спектакль пробил на слёзы взрослых, в зале была полнейшая тишина, спесь сошла с лиц важных пап, выходили какие-то уже оттаявшие душой родители и влюблённые в Букашечку дети.
Начало в 14.00. Адрес: ул. Барклая, д.9
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