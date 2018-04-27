Больше трех десятков детей пострадали от укусов клещей

33 ребенка обратились в больницы Вологодской области из-за укусов клещей. Всего же в регионе от кровопийц пострадали 96 человек.

Чтобы не стать жертвой клещей, нужно избегать посещения лесов и зеленых зон, носить соответствующую одежду. Самым эффективным методом защиты остается вакцинация. На сегодняшний день прививку против клещевого энцефалита в регионе сделали более 27 тысяч человек, среди них — 11,1 тыс. — дети до 17 лет. Всего было доставлено 48 тысяч доз вакцины.

Сразу после майских праздников в медучреждения Вологодчины поступит новая партия вакцины. Для детей прививка бесплатна.

Напомним, что наиболее активны клещи в мае-июне. Большинство пострадавших «ловят» клещей на дачах, на отдыхе, в лесах, а также при прогулках в парках и скверах.