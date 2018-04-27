Ещё
Больше трех десятков детей пострадали от укусов клещей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли

Больше трех десятков детей пострадали от укусов клещей 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
33 ребенка обратились в больницы Вологодской области из-за укусов клещей. Всего же в регионе от кровопийц пострадали 96 человек.
Чтобы не стать жертвой клещей, нужно избегать посещения лесов и зеленых зон, носить соответствующую одежду. Самым эффективным методом защиты остается вакцинация. На сегодняшний день прививку против клещевого энцефалита в регионе сделали более 27 тысяч человек, среди них — 11,1 тыс. — дети до 17 лет. Всего было доставлено 48 тысяч доз вакцины.
Сразу после майских праздников в медучреждения Вологодчины поступит новая партия вакцины. Для детей прививка бесплатна.
Напомним, что наиболее активны клещи в мае-июне. Большинство пострадавших «ловят» клещей на дачах, на отдыхе, в лесах, а также при прогулках в парках и скверах.
Вологда.рф: последние новости
Почти сотня детей-сирот провели каникулы в семьях «Открытки Победы» нарисовали дети полицейских Профессиональный наставник появится у каждого из финалистов областного конкурса талантов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы44
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру26
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли1
Как уходили знаменитости16
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей4
Видео
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
00:59
Ольга Кузьмина показала себя в «Ералаше» в 13 лет
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
10:00
Тайные послания, которые шлют нам мультипликаторы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение