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Зеленоградцы смогут отпраздновать День Победы в деревне Рузино
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Зеленоградцы смогут отпраздновать День Победы в деревне Рузино 

Старое Крюково 2 часа назад
Фото: Старое Крюково
12 мая 2018 года в 12 часов на приходе Покровского храма — памятника Битве под Москвой 1941-1942 гг. в деревне Рузино будет проходить военно-патриотический праздник для ветеранов и детей, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Как сообщили организаторы, мероприятие проводится с целью воспитания патриотизма и уважения к ветеранам Великой Отечественной войны у детей и подростков и для привлечения общественного внимания к строительству Мемориального комплекса и Храма-памятника.
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