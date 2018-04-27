В конкурсе «Великая Отечественная война в истории моей семьи» примут участие дети

Посвященный Дню Победы конкурс детского рисунка стартовал в Клубе «Лицей».

Клуб «Лицей» с 23 апреля по 19 мая проводит конкурс рисунка «Великая Отечественная Война в истории моей семьи». В нем могут принять участие юные жители Богородского в возрасте от четырех до 18 лет.

В конкурсе предусмотрены несколько тематических и возрастных номинаций:

— Спасибо за победу (детские сады (4-7 лет);

— Мой дедушка рассказал (1-4 классы). Здесь надо не только изобразить воспоминания члена семьи, участника Великой Отечественной войны, но и дать краткое описание;

— Никто не забыт, ничто не забыто (5-11 классы). В этой номинации также надо изобразить члена семьи, участника Великой Отечественной войны и дать краткое описание.

На конкурс принимаются рисунки, формата А3 или А4, выполненные любыми инструментами для рисования. Это могут быть краски, карандаши, фломастеры.

Работы следует сдавать в учебное учреждение ребенка (при условии участия учреждения в конкурсе), или культорганизаторам Клуба «Лицей» до 11 мая. Далее жюри проведет оценку работ, а 19 мая состоится награждение победителей.

Победители и призеры в каждой номинации получат дипломы и памятные призы.

Справки можно получить по телефонам: 8-903-285-80-57 и 8-977-162-08-10.

Участие бесплатное.