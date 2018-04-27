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В конкурсе «Великая Отечественная война в истории моей семьи» примут участие дети
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В конкурсе «Великая Отечественная война в истории моей семьи» примут участие дети 

Официальный сайт управы района Богородское 2 часа назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Посвященный Дню Победы конкурс детского рисунка стартовал в Клубе «Лицей».
Клуб «Лицей» с 23 апреля по 19 мая проводит конкурс рисунка «Великая Отечественная Война в истории моей семьи». В нем могут принять участие юные жители Богородского в возрасте от четырех до 18 лет.
В конкурсе предусмотрены несколько тематических и возрастных номинаций:
— Спасибо за победу (детские сады (4-7 лет);
— Мой дедушка рассказал (1-4 классы). Здесь надо не только изобразить воспоминания члена семьи, участника Великой Отечественной войны, но и дать краткое описание;
— Никто не забыт, ничто не забыто (5-11 классы). В этой номинации также надо изобразить члена семьи, участника Великой Отечественной войны и дать краткое описание.
На конкурс принимаются рисунки, формата А3 или А4, выполненные любыми инструментами для рисования. Это могут быть краски, карандаши, фломастеры.
Работы следует сдавать в учебное учреждение ребенка (при условии участия учреждения в конкурсе), или культорганизаторам Клуба «Лицей» до 11 мая. Далее жюри проведет оценку работ, а 19 мая состоится награждение победителей.
Победители и призеры в каждой номинации получат дипломы и памятные призы.
Справки можно получить по телефонам: 8-903-285-80-57 и 8-977-162-08-10.
Участие бесплатное.
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