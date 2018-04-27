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Курская область. В Курчатове трёхлетний малыш выпал из окна третьего этажа
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Курская область. В Курчатове трёхлетний малыш выпал из окна третьего этажа 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
По словам очевидцев, ребёнок находился на подоконнике, облокотился на москитную сетку и сорвался вниз
ЧП произошло накануне 9 вечера на улице Гайдара. Как сообщают свидетели случившегося, мать пыталась поймать ребёнка за одежду, но не смогла. Сейчас малыш находится в больнице. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и повреждения внутренних органов, его состояние стабильно.
Как сообщил старший инспектор группы по связям со СМИ УМВД России по городу Курску Сергей Ружицкий, многодетная семья с тремя детьми раньше стояла на профилактическом учёте в полиции за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и употребление наркотиков. По факту произошедшего назначили проверку. Сейчас правоохранители рассматривают вопрос о том, чтобы лишить курчатовцев родительских прав. Детей временно разместили в медучреждении.
Стражи порядка просят сообщать им информацию о неблагополучных семьях. Все сообщения будут тщательно проверять.
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