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Правоохранители спасли малыша, провалившегося в яму на территории детского сада
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Правоохранители спасли малыша, провалившегося в яму на территории детского сада 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В пятницу, 27 апреля, в Кирове на территории детского сада «Серебряное копытце», расположенного на улице Малкина, ребенок провалился в яму, глубиной в человеческий рост, сообщают местные СМИ.
По данным издания «Первоисточник», воспитатели обнаружили нехватку одного из своих подопечных и отправились на поиски.
Через некоторое время они заметили глубокую яму, в которую провалился 4-летний малыш.
Прибывшие правоохранители извлекли пострадавшего.
"Ребенка достали в бессознательном состоянии. Во время обследования медиков он заплакал", — сообщают кировские журналисты, со ссылкой на очевидцев.
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