Ребенок упал в двухметровую яму на территории детсада в Кирове

ТАСС , 27 апреля. Следственные органы начали доследственную проверку по факту падения ребенка в двухметровую яму на территории детского сада в Кирове, мальчик госпитализирован. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Кировской области.

Инцидент произошел около 11:00 мск на территории детского сада по улице Маклина. «Двухлетний воспитанник учреждения во время прогулки провалился в яму высотой около двух метров. В настоящее время мальчик находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Предварительно, яма образовалась в результате обвала грунта», — говорится в сообщении.

На месте сейчас работает следственно-оперативная группа, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в пресс-службе.

Как сообщил журналистам глава администрации города Илья Шульгин, власти Кирова проведут служебное расследование по факту падения ребенка в яму.

"Уже начато полное служебное расследование, решения по его итогам будут жесточайшие", — сказал он.