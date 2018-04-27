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Ребенок упал в двухметровую яму на территории детсада в Кирове
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Ребенок упал в двухметровую яму на территории детсада в Кирове 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "Новый День"
ТАСС, 27 апреля. Следственные органы начали доследственную проверку по факту падения ребенка в двухметровую яму на территории детского сада в Кирове, мальчик госпитализирован. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Кировской области.
Инцидент произошел около 11:00 мск на территории детского сада по улице Маклина. «Двухлетний воспитанник учреждения во время прогулки провалился в яму высотой около двух метров. В настоящее время мальчик находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Предварительно, яма образовалась в результате обвала грунта», — говорится в сообщении.
На месте сейчас работает следственно-оперативная группа, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в пресс-службе.
Как сообщил журналистам глава администрации города Илья Шульгин, власти Кирова проведут служебное расследование по факту падения ребенка в яму.
"Уже начато полное служебное расследование, решения по его итогам будут жесточайшие", — сказал он.
Глава города затребовал у руководства детсада и департамента образования записки с подробным изложением информации о произошедшем случае. Своему заместителю Ирине Щеголевой он поручил собрать на внеплановое совещание директоров и заведующих всех школ, детских садов, учреждений дополнительного образования областного центра, рассказали в пресс-службе администрации Кирова.
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