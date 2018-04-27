На МЖД с 1 мая проведут акцию по профилактике несчастных случаев с подростками‑зацеперами

Борьба с зацеперами на Московской железной дороге продолжается, с 1 мая железнодорожники проведут акцию «Осторожно — дети!», говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

В преддверии летних школьных каникул столичные железнодорожники проведут широкую информационно-разъяснительную работу с детьми, направленную на формирование культуры безопасного поведения и снижение уровня непроизводственного травматизма.

«С 1 мая на полигоне Московской железной дороги стартует акция по безопасности ОАО «РЖД» «Внимание — дети!», которая продлится весь май. Отдельный акцент будет сделан на зацеперах и руферах, которые в погоне за острыми впечатлениями забираются на крыши и автосцепки поездов, железнодорожные мосты, что, к сожалению, приводит к трагическим последствиям», — говорится в сообщении.

Железнодорожники бьют тревогу: в 2018 году увеличилось количество несовершеннолетних, нарушающих правила безопасного поведения и получивших травмы на объектах железнодорожного транспорта. Так, если за три первых месяца 2017 года пострадали 13 человек, то в этом году — 16 подростков. Из них травмы, несовместимые с жизнью, получили 11 человек, тогда как в прошлом году — восемь детей.

Основной причиной травматизма среди несовершеннолетних по-прежнему остается хождение по путям в неустановленных местах перед идущим поездом — 62,5%, а также нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда — 31,3%, попытки взобраться или спрыгнуть с платформы — 6,25%.

«Усиленную информационно-разъяснительную работу железнодорожники развернут во всех субъектах РФ, входящих в зону обслуживания магистрали. Во время акции железнодорожники проведут в учебных заведениях открытые уроки по безопасности и расскажут детям и подросткам, как правильно вести себя на железной дороге, продемонстрируют видеоролики и раздадут памятки о правилах безопасного поведения детей на железнодорожном транспорте», — уточняется в материале.

Московская железная дорога обращается к педагогам школ и родителям с просьбой провести с детьми и подростками профилактические беседы о правилах безопасности на железной дороге и о необходимости неукоснительного их соблюдения. Это особенно важно в период длительных летних каникул, когда у детей появляется больше свободного времени для игр, местом для которых зачастую становится железная дорога.