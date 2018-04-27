Клюшки для гольфа взяли в руки измайловские дошколята

Городской фестиваль по игре в гольф посетили воспитанники детсада из Измайлова.

Воспитанники детского сада школы №2094 в минувшую субботу, 21 апреля, стали участниками городского фестиваля по игре в гольф. По их мнению, все — и дети, и родители — получили от спортивного праздника море позитива, положительных эмоций, отличное настроение.

Дети клюшкой для гольфа учились сбивать мячами фишки и конусы. И при попадании радовались своему успеху, своим первым уверенным победам в гольфе.

Отметим, что, по мнению специалистов, этот вид спорта с 700-летней историей, требует сосредоточенности, самоконтроля и соблюдения этикета. Гольф обогащает внутренний мир, помогает познать себя и учит строить взаимоотношения с другими людьми.