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Клюшки для гольфа взяли в руки измайловские дошколята
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Клюшки для гольфа взяли в руки измайловские дошколята 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Городской фестиваль по игре в гольф посетили воспитанники детсада из Измайлова.
Воспитанники детского сада школы №2094 в минувшую субботу, 21 апреля, стали участниками городского фестиваля по игре в гольф. По их мнению, все — и дети, и родители — получили от спортивного праздника море позитива, положительных эмоций, отличное настроение.
Дети клюшкой для гольфа учились сбивать мячами фишки и конусы. И при попадании радовались своему успеху, своим первым уверенным победам в гольфе.
Отметим, что, по мнению специалистов, этот вид спорта с 700-летней историей, требует сосредоточенности, самоконтроля и соблюдения этикета. Гольф обогащает внутренний мир, помогает познать себя и учит строить взаимоотношения с другими людьми.
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