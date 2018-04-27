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Бесплатные занятия по вокалу и актерскому мастерству будут работать в Измайлове
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Бесплатные занятия по вокалу и актерскому мастерству будут работать в Измайлове 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Проводить занятия будет оперная певица Анжелика Глазкова.
В Измайловском парке, начиная с 1 мая, станут работать бесплатные курсы по вокалу, технике речи и актерскому мастерству. Они рассчитаны, как на детей, так и на взрослое население столицы.
По словам ведущей курса, оперной певицы (сопрано), выпускницы Государственного музыкального колледжа имени Гнесиных Анжелики Глазковой, во время уроков раскрываются совершенно новые возможности голосового и дыхательного аппарата, раскрываются таланты, формируется культура речи, развивается природное обаяние.
Бесплатные занятия будут проходить в павильоне у Главной сцены (павильон напротив кафе «Баскин Роббинс»).
В среду с 14 до 15 часов состоятся уроки по технике речи, в пятницу в это же время — уроки актерского мастерства.
А вот в выходные пройдут сразу два занятия.
В субботу с 15 до 16 часов — техника речи для детей, а с 16 до 17 — вокал для взрослых.
В воскресенье с 15 до 16 часов — актерское мастерство для детей, а с 17 до 18 часов — вокал для детей.
Записаться на занятия можно, направив заявку в свободной форме, по эл. адресу: citnikoleg@yandex.ru.
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