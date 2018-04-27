В Беларуси повышаются пенсионные выплаты и детские пособия

Традиционные майские торжества мира, труда и Великой Победы в Беларуси в этом году совпадут и с очередным пакетом мер по социальной защите десятимиллионного населения Беларуси. Прежде всего, как сообщили в пресс-службе белорусского лидера, с 1 мая вырастут в среднем на 5,4% трудовые пенсии в стране. Это предусмотрено указом №142 «О повышении пенсий», который Александр Лукашенко подписал 26 апреля.

"Документом предусматривается перерасчет трудовых пенсий с 1 мая 2018 года в связи с ростом средней заработной платы работников в республике путем корректировки фактического заработка пенсионеров, исходя из средней заработной платы работников в республике, примененной при предыдущем перерасчете пенсий", — отметили в пресс-службе президента.

Кроме того, постановлением министерства труда и социальной защиты от 24 апреля 2018 года с 1 мая по 31 июля 2018 года в расчете на месяц установлен новый Бюджет прожиточного минимума (БПМ) в размере Br206,58. Новый БПМ повысился на 3,6% по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 февраля по 30 апреля нынешнего года. Для трудоспособного населения он будет равняться Br229,78, для пенсионеров — Br157,5, у студентов БПМ составит Br199,75, у детей в возрасте до 3 лет — Br132,98, в возрасте от 3 до 6 лет — Br183,35, а детей в возрасте от 6 до 18 лет — Br223,91. Следует напомнить, что по курсу ЦБ 100 российских рублей экивалентны 3,2 белорусских ассигнаций.

Повышаются в РБ, информирует БЕЛТА, и размеры пособий на детей, исчисляемые из бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. Так, единовременное пособие при рождении первого ребенка составит Br2 065,8 (10 БПМ), при рождении второго и последующих детей — Br2 892,12 (14 БПМ). Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, — Br206,58 (100% БПМ).

С 1 мая ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет составит Br103,29 (50% БПМ). Ежемесячное пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, предусмотренных законодательством, равняется: на ребенка-инвалида старше 3 лет — Br144,61 (70% БПМ), на детей старше 3 лет, воспитываемых в таких семьях (кроме ребенка-инвалида), — Br103,29 (50% БПМ).

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет составит: с I и II степенью утраты здоровья и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет — Br206,58 (100% БПМ), с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет — Br247,90 (120% БПМ). Ежемесячное пособие на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных ВИЧ, — Br144,61 (70% БПМ).