Психолог встретился с родителями дошколят в Лианозове

В центре досуга, культуры и спорта «Лидер», расположенном на Псковской улице, 25 апреля прошла лекция «Психологическая готовность к школе», в которой приняли участие родители шестилетних детей. Об этом рассказал заместитель директора ЦДКС Юрий Макурин.

— Готовность к школе — очень актуальный вопрос для родителей шестилетних детей. На лекции участникам помогли разобраться, из каких факторов состоит психологическая готовность к школьному обучению, — уточнил Юрий Макурин.

Напомним, ЦДКС «Лидер» находится по адресу: ул. Псковская, д. 9, корп. 2. (вт)