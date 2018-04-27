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Около 7 тыс. детей примут участие в акции «Читающая армия правнуков Победы» в КБР
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Около 7 тыс. детей примут участие в акции «Читающая армия правнуков Победы» в КБР 

ТАСС 54 минуты назад
НАЛЬЧИК, 27 апреля. /ТАСС/. Участниками патриотической акции «Читающая армия правнуков Победы» в Кабардино-Балкарии (КБР) станут около 7 тыс. юных читателей республиканских библиотек, сообщила в пятницу ТАСС замдиректора республиканской детской библиотеки имени Бекмурзы Пачева Надежда Тохова.
"В Кабардино-Балкарской Республике при поддержке министерства культуры КБР с конца апреля по 6 декабря 2018 года пройдет республиканская эстафетная акция «Читающая армия правнуков Победы», посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, принятая от Карачаево-Черкесской Республики и инициированная министерством культуры Ставропольского края в 2016 году. В Акции примут участие 135 библиотек, среди которых общедоступные библиотеки КБР (13 муниципальных районов и городских округов — прим. ТАСС), работающие с детьми и подростками и школьные библиотеки города Нальчика, судя по заявкам, которые к нам поступили в акции примут участие около 7 тыс. человек", — сказала Тохова.
В каждой библиотеке будут читать книги, посвященные героям Великой Отечественной войны. Список рекомендуемой литературы включает более 80 наименований художественной литературы и публицистики о войне, еще один список сформировали из произведений местных авторов, он включает около 60 книг.
"Первое мероприятие мы проводили в своей библиотеке литературно-музыкальную композицию и рассказали детишкам о детях, участвовавших в войне, о подвиге пионеров. Реакция детей была очень яркая, они плакали, сопереживали своим сверстникам. В течение года в соответствии с графиком (получается неделя на район) ровно неделю детям будут читать лучшие книги о войне. Возможно проведение праздника книги, различных флешмобов, просто чтение вслух", — добавила Тохова.
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