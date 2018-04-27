Свыше 34 тысячи московских детей получили бесплатные путевки на отдых летом

Более 34 тысяч столичных детей поедут летом отдыхать по бесплатным путевкам в 2018 году. Все ребята — из льготных категорий граждан.

— Хочу отметить, что 44 процента от этого количества впервые поедут на отдых по путевкам от города, — обратил внимание присутствующих на пресс-конференции заместитель главы Департамента культуры Владимир Филиппов

В этот раз ребята смогут отдохнуть на черноморском или азовском побережье, в Поволжье, Подмосковье, различных регионах России и в Белоруссии.