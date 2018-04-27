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Свыше 34 тысячи московских детей получили бесплатные путевки на отдых летом
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Свыше 34 тысячи московских детей получили бесплатные путевки на отдых летом 

Управа Таганского района города Москвы 49 минут назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Более 34 тысяч столичных детей поедут летом отдыхать по бесплатным путевкам в 2018 году. Все ребята — из льготных категорий граждан.
— Хочу отметить, что 44 процента от этого количества впервые поедут на отдых по путевкам от города, — обратил внимание присутствующих на пресс-конференции заместитель главы Департамента культуры Владимир Филиппов.
Он добавил, что все семьи, подававшие заявки, уже получили билеты. Большую часть путевок направили адресатам через официальный портал мэра и Правительства Москвы.
В этот раз ребята смогут отдохнуть на черноморском или азовском побережье, в Поволжье, Подмосковье, различных регионах России и в Белоруссии.
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