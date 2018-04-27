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Ребенок, провалившийся в яму с водой в детском саду, в больнице: следком проводит проверку
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Ребенок, провалившийся в яму с водой в детском саду, в больнице: следком проводит проверку 

Vyatka-grad.ru 40 минут назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Ребенок, который упал в детском саду № 201 в яму, находится в центре травматологии, ортопедии и нейрохирургии.
Мальчик ходит в младшую группу детского сада. В пятницу, 27 апреля, на территории детского сада произошел обвал грунта. Из-за этого образовалась большая яма.
Ее не увидели сотрудники детского сада во время прогулки.
«Сегодня, 27 апреля, в 11 часов 5 минут наряд вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, получил информацию, что на территории одного из детских садов Кирова трехлетний ребенок провалился под землю в глубокую яму с водой», — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Кировской области.
Росгвардейцы — Сергей Кокорин и Александр Адеков — прибыли на место происшествия. Кокорин обвязал себя веревкой и спустился в яму, нащупав малыша, он взял его на руки. Второй росгвардеец вытащил их обоих из ямы.
Трехлетний ребенок уже успел наглотаться воды, но был еще жив. Сотрудники Росгвардии, убедившись, что ребенок дышит, поспешили навстречу машине «скорой помощи», которая уже подъезжала к детскому саду. Ребенка передали медикам для оказания медицинской помощи.
На месте сейчас работает следственно-оперативная группа в составе следователя и руководителя следственного отдела СУ СКР по Кировской области.
Фото — СУ СКР по Кировской области
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