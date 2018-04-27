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Трехлетний ребенок провалился в яму с водой на прогулке в кировском детсаду
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Трехлетний ребенок провалился в яму с водой на прогулке в кировском детсаду 

Авторадио 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Трехлетний ребенок провалился в яму с водой в Кирове. ЧП произошло во время прогулки в детском саду. Спасали мальчика при помощи Росгвардии, пишет «Интерфакс». Один из сотрудников обвязал себя веревкой, спустился в яму, нащупал ребенка, взял его на руки, затем обоих вытянули на поверхность. Мальчик уже успел наглотаться воды, на машине скорой помощи его отправили в больницу, пишет «Интерфакс». По предварительным данным, двухметровая яма на игровой площадке, в которую провалился ребенок, образовалась из-за размыва грунта. Обстоятельства инцидент сейчас устанавливают следователи.
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