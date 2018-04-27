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В Кирове трехлетний мальчик провалился в глубокую яму на площадке детского сада
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В Кирове трехлетний мальчик провалился в глубокую яму на площадке детского сада 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Мария FM - Киров
Мальчика в итоге удалось спасти при помощи сотрудников Росгвардии, сообщает Karelinform.ru со ссылкой на Росгвардию.
По предварительной информации, ребенок провалился в глубокую яму на детской площадке во время прогулки. Когда воспитатели заметили отсутствие трехлетнего мальчика, то отправились на его поиски. На место вызвали скорую помощь и сотрудников Росгвардии.
«Прапорщик Сергей Кокорин обвязал себя веревкой, спустился в яму, нащупал ребенка и взял его на руки. Прапорщик Александр Адеков вытянул их обоих на поверхность», — следует из сообщения ведомства.
В настоящее время мальчика уже отпустили домой. Госпитализация не потребовалась.
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