Кабмин выделит субсидии на создание детских технопарков «Кванториум» 

Правительство России выделит межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Федерации на создание детских технопарков «Кванториум», сообщается на сайте кабмина.
Проектом постановления предлагается направить на эти цели бюджетные ассигнования в размере 1 млрд рублей. Детские технопарки «Кванториум» создаются в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».
В соответствии с паспортом приоритетного проекта до конца 2020 года в субъектах Федерации на условиях софинансирования из федерального бюджета должны быть созданы 85 детских технопарков, в том числе до конца 2018 года — не менее 58 детских технопарков.