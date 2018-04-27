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Кабмин выделит субсидии на создание детских технопарков «Кванториум»
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Кабмин выделит субсидии на создание детских технопарков «Кванториум» 

Парламентская газета 41 минуту назад
Фото: Парламентская газета
Правительство России выделит межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Федерации на создание детских технопарков «Кванториум», сообщается на сайте кабмина.
Проектом постановления предлагается направить на эти цели бюджетные ассигнования в размере 1 млрд рублей. Детские технопарки «Кванториум» создаются в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».
В соответствии с паспортом приоритетного проекта до конца 2020 года в субъектах Федерации на условиях софинансирования из федерального бюджета должны быть созданы 85 детских технопарков, в том числе до конца 2018 года — не менее 58 детских технопарков.
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