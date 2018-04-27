В Курской области из окна многоэтажки упал трёхлетний мальчик

В Курчатове из окна третьего этажа выпал трёхлетний ребенок, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Курской области.

Инцидент случился около 21.00 26 апреля на улице Гайдара. По словам очевидцев, мальчик был на подоконнике и, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна. Мама ребёнка не успела поймать его за одежду. Малыша с закрытой черепно-мозговой травмой и повреждениями внутренних органов госпитализировали в больницу.

В пресс-службе регионального МВД рассказали, что многодетная семья с тремя детьми раньше уже была на профилактическом учёте в полиции за употребление наркотиков и плохое воспитание детей. Если будет доказано, что взрослые находились на момент падения ребёнка в состоянии опьянения, мать мальчика могут лишить родительских прав. До этого момента детей забрали из семьи и поместили в медучреждения.