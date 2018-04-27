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Почти сотня детей-сирот провели каникулы в семьях
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Почти сотня детей-сирот провели каникулы в семьях 

Вологда.рф 26 минут назад
Фото: Вологда.рф
95 воспитанников детских домов Вологодской области провели в семьях каникулярную неделю. На Вологодчине прошла акция «На каникулы в семью».
Родители взяли на воспитание детей от 2 до 18 лет, в том числе каникулы в семье провели 24 ребенка-инвалида. По итогам акции 23 малыша обрели новый дом. Как сообщает областной департамент социальной защиты, четверо сирот сразу остались жить в приемных семьях, еще 19 человек отправятся в новые дома в ближайшее время.
Стоит отметить, что акция «На каникулы в семью» проходит на Вологодчине с марта по октябрь. Причем детей на кратковременное воспитание берут жители не только нашего региона, а также Ленинградской, Архангельской и Свердловской областей. На сегодняшний день в детских домах Вологодской области более — 520 воспитанников.
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