Почти сотня детей-сирот провели каникулы в семьях

95 воспитанников детских домов Вологодской области провели в семьях каникулярную неделю. На Вологодчине прошла акция «На каникулы в семью».

Родители взяли на воспитание детей от 2 до 18 лет, в том числе каникулы в семье провели 24 ребенка-инвалида. По итогам акции 23 малыша обрели новый дом. Как сообщает областной департамент социальной защиты, четверо сирот сразу остались жить в приемных семьях, еще 19 человек отправятся в новые дома в ближайшее время.

Стоит отметить, что акция «На каникулы в семью» проходит на Вологодчине с марта по октябрь. Причем детей на кратковременное воспитание берут жители не только нашего региона, а также Ленинградской, Архангельской и Свердловской областей. На сегодняшний день в детских домах Вологодской области более — 520 воспитанников.