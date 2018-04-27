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Пять врачей за два часа: как работает новая система профилактических осмотров годовалых малышей в Перми
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Пять врачей за два часа: как работает новая система профилактических осмотров годовалых малышей в Перми 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
В пермских больницах появились отдельные часы и кабинеты для медосмотров малышей, которым исполнился один год. За два часа ребенка осмотрят пять врачей, возьмут анализы и сделают ЭКГ. Рассказываем, в каких именно больницах уже начали работать спецкабинеты.
Если раньше осмотры всех необходимых специалистов и прохождение исследований могли занять у родителей несколько дней, а то и недель, и им приходилось несколько раз приходить в поликлинику, то сейчас все осмотры занимают не более двух часов и проходят за один визит. Специалисты поликлиники записывают малышей на профосмотры по спискам и по телефону сообщают родителям свободное время и дату. За два часа детей осматривают невролог, детский хирург, оториноларинголог, травматолог-ортопед, педиатр, проводится забор общеклинических анализов крови и мочи, делается электрогардиограмма.
— Прежняя схема профосмотра занимала объективно очень много времени и была неудобна ни пациентам, ни врачам, поэтому мы решили ее пересмотреть и перестроить процесс, — рассказал министр здравоохранения Пермского края, Дмитрий Матвеев. — На первом этапе новая схема профосмотров будет работать только в городе Перми, в ближайших планах транслировать этот опыт на все крупнейшие города края — Березники, Чайковский, Соликамск. Осмотры трехлетних детей проходят очень похоже, поэтому следующий шаг к упрощению профосмотров — это добиться такого же компактного процесса по трехлетним детям.
В каких поликлиниках уже существуют специальные кабинеты, смотрите в нашей карте.
Ранее мы рассказывали, что городские власти планируют строить трехэтажную детскую больницу.
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