Пять врачей за два часа: как работает новая система профилактических осмотров годовалых малышей в Перми

В пермских больницах появились отдельные часы и кабинеты для медосмотров малышей, которым исполнился один год. За два часа ребенка осмотрят пять врачей, возьмут анализы и сделают ЭКГ. Рассказываем, в каких именно больницах уже начали работать спецкабинеты.

Если раньше осмотры всех необходимых специалистов и прохождение исследований могли занять у родителей несколько дней, а то и недель, и им приходилось несколько раз приходить в поликлинику, то сейчас все осмотры занимают не более двух часов и проходят за один визит. Специалисты поликлиники записывают малышей на профосмотры по спискам и по телефону сообщают родителям свободное время и дату. За два часа детей осматривают невролог, детский хирург, оториноларинголог, травматолог-ортопед, педиатр, проводится забор общеклинических анализов крови и мочи, делается электрогардиограмма.

— Прежняя схема профосмотра занимала объективно очень много времени и была неудобна ни пациентам, ни врачам, поэтому мы решили ее пересмотреть и перестроить процесс, — рассказал министр здравоохранения Пермского края, Дмитрий Матвеев . — На первом этапе новая схема профосмотров будет работать только в городе Перми, в ближайших планах транслировать этот опыт на все крупнейшие города края — Березники, Чайковский, Соликамск. Осмотры трехлетних детей проходят очень похоже, поэтому следующий шаг к упрощению профосмотров — это добиться такого же компактного процесса по трехлетним детям.

В каких поликлиниках уже существуют специальные кабинеты, смотрите в нашей карте.

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