В Перми заработала новая система медосмотров годовалых детей

В Перми с апреля заработала новая система профилактических медосмотров детей, которым исполнился один год.

Как пояснили в краевом Минздраве , теперь для осмотра «годовичков» в детских поликлиниках выделили отдельное время и место.

«За два часа детей осматривают невролог, детский хирург, оториноларинголог, травматолог-ортопед, педиатр. Также проводится забор общеклинических анализов крови и мочи, электрокардиографическое исследование. Запись на профилактические осмотры специалисты поликлиник проводят по спискам детей, прикрепленных к поликлиникам. И потом по телефону оповещают о доступных датах родителей или законных представителей ребенка», — рассказали в Минздраве.

По словам руководителя ведомства Дмитрия Матвеева, в ближайшее время подобную систему планируется запустить в крупнейших городах края — Березниках, Соликамске, Чайковском. Не исключено, что такой же подход внедрят в пермских поликлиниках для медосмотра трёхлетних детей.

Где и когда проводят профосмотры детей в возрасте одного года в поликлиниках Перми:

Учреждение

№ филиала, адрес

Дни и время проведения

Городская детская клиническая поликлиника №1 Поликлиника №2, ул. Крупской 76а Вторник с 10 до 12 часов

Поликлиника №4, ул. Грачева 12 Вторник, четверг 10.00 — 12.00 Поликлиника №5, ул. Сигаева 4 Четверг 10.00 — 12.00 Городская детская клиническая больница № 3 Поликлиника, г. Пермь, ул. Екатерининская, 166 Вторник 10.00 — 12.00 Городская детская поликлиника №3 Поликлиника № 2 (ул. Академика Веденеева, 80)

Вторник 10.00 — 12.00 Поликлиника № 3 (ул. Маршала Толбухина, 9, 11)

Четверг — 10.00 — 12.00 Городская детская поликлиника №4 Поликлиника №3, ул. Шишкина, 31 Вторник 9.00 — 11.00 Поликлиника №4, ул. Калинина, 74 Четверг 9.00 — 11.00 Городская детская клиническая поликлиника №5 Поликлиника № 1 (ул. Советской Армии, 10)

Вторник 10.00 — 12.00 Поликлиника № 2 (ул. Чердынская, 38а)

Вторник 10.00 — 12.00 Городская клиническая поликлиника №5 Поликлиника № 7: п. Новые Ляды, ул. Мира, д. 9а Первая суббота каждого месяца 9.00 — 11.00 Городская детская клиническая поликлиника №6 Поликлиника № 1, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 109 Вторник, четверг 11.00 — 13.00 Детская клиническая больница имени Пичугина

Поликлиника №1, г. Пермь, Комсомольский проспект д. 43 Вторник 10.00 — 12.00 Поликлиника №4, г. Пермь, ул. Г. Хасана д.10А Четверг 08.00 — 10.00