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В Перми заработала новая система медосмотров годовалых детей
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В Перми заработала новая система медосмотров годовалых детей 

АиФ Пермь 55 минут назад
Фото: АиФ Пермь
В Перми с апреля заработала новая система профилактических медосмотров детей, которым исполнился один год.
Как пояснили в краевом Минздраве, теперь для осмотра «годовичков» в детских поликлиниках выделили отдельное время и место.
«За два часа детей осматривают невролог, детский хирург, оториноларинголог, травматолог-ортопед, педиатр. Также проводится забор общеклинических анализов крови и мочи, электрокардиографическое исследование. Запись на профилактические осмотры специалисты поликлиник проводят по спискам детей, прикрепленных к поликлиникам. И потом по телефону оповещают о доступных датах родителей или законных представителей ребенка», — рассказали в Минздраве.
По словам руководителя ведомства Дмитрия Матвеева, в ближайшее время подобную систему планируется запустить в крупнейших городах края — Березниках, Соликамске, Чайковском. Не исключено, что такой же подход внедрят в пермских поликлиниках для медосмотра трёхлетних детей.
Где и когда проводят профосмотры детей в возрасте одного года в поликлиниках Перми:
Учреждение
№ филиала, адрес
Дни и время проведения
Городская детская клиническая поликлиника №1  Поликлиника №2, ул. Крупской 76а  Вторник с 10 до 12 часов
Поликлиника №4, ул. Грачева 12  Вторник, четверг 10.00 — 12.00  Поликлиника №5, ул. Сигаева 4  Четверг 10.00 — 12.00  Городская детская клиническая больница № 3  Поликлиника, г. Пермь, ул. Екатерининская, 166  Вторник 10.00 — 12.00  Городская детская поликлиника №3  Поликлиника № 2 (ул. Академика Веденеева, 80)
Вторник 10.00 — 12.00  Поликлиника № 3 (ул. Маршала Толбухина, 9, 11)
Четверг — 10.00 — 12.00  Городская детская поликлиника №4  Поликлиника №3, ул. Шишкина, 31  Вторник 9.00 — 11.00  Поликлиника №4, ул. Калинина, 74  Четверг 9.00 — 11.00  Городская детская клиническая поликлиника №5  Поликлиника № 1 (ул. Советской Армии, 10)
Вторник 10.00 — 12.00  Поликлиника № 2 (ул. Чердынская, 38а)
Вторник 10.00 — 12.00  Городская клиническая поликлиника №5  Поликлиника № 7: п. Новые Ляды, ул. Мира, д. 9а  Первая суббота каждого месяца 9.00 — 11.00  Городская детская клиническая поликлиника №6  Поликлиника № 1, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 109  Вторник, четверг 11.00 — 13.00  Детская клиническая больница имени Пичугина
Поликлиника №1, г. Пермь, Комсомольский проспект д. 43  Вторник 10.00 — 12.00  Поликлиника №4, г. Пермь, ул. Г. Хасана д.10А  Четверг 08.00 — 10.00
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