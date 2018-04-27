«Десятилетие детства»: что получит Алтайский край?

В Алтайском крае, как и по всей стране, началось десятилетие детства. До 2027 года ребёнок и его нужды будут в центре внимания. Программы, финансирование, громкие слова — всё запланировано. Взрослыми, которые хотят убедить других взрослых в том, что дети — это наше всё.

Где качество среды?

Вот, к примеру, обыденная такая проблема, которую каж— дому родителю приходится решать почти ежедневно — где гулять ребёнку и где с ним играть. Помимо квартиры? Варианта два — на улице возле дома или в игровых зонах ближайшего торгового центра. Визит в торговый центр дороже — от 400 рублей за «безлимит» на одного ребёнка. При этом играть ему придётся в декорациях, из которых быстро не выберешься. А ни одна крупная развлекательная зона в краевом центре не находится на первом этаже большого торгового центра. Учитывая кемеровский опыт — рискованное место развлечения.

Остаётся улица. Но состояние, расположение горок, качелей и каруселей не всегда говорит о понимании взрослыми потребностей детей. Так, на площадке на Балтийской, 42а, травмопасные качели, о которых «АиФ-Алтай» писал несколько лет назад, до сих пор стоят. Или детская площадка на Энтузиастов, 28, — опасная горка для детей в наличии — с дырявыми бортиками, куда во время катания попадают руки и ноги малышей. И таких примеров каждый родитель может припомнить множество. Безопас— ность детских площадок — пока не про Алтайский край.

Надежд, что за «Десятилетие детства», объявленное в крае, развлекательные комплексы в торговых центрах перенесут на первые этажи, а детские игровые площадки серьёзно проверят на безопасность — мало. А что же будет сделано?

Какие планы?

Предполагается, что официально «Десятилетие детства» будет поддержано целевым федеральным финансированием. Пока главной целью объявляется выправление демографической ситуации. В частности, поставлена задача повсеместно внедрить ежемесячные выплаты при рождении первенца, продлить программу материнского капитала до 2021 года, поддержать молодые семьи умеренными процентами по ипотечным кредитам, ликвидировать очереди в ясли и детские сады, вывести детское медобслуживание на качественно новый уровень.

Как и во многих других сферах, деятельность в рамках десятилетия детства, вероятно, будет делиться на две части — финансовую и отчётную. В первом случае выделяемые федеральным бюджетом деньги будут расходоваться на какие-то конкретные вещи — например, на медицинское оборудование для педиатрической службы, пособия и субсидии. Во втором — будут проведены мероприятия, не меняющие принципиально ситуацию, но красиво фигурирующие в отчётах по проведению в регионе значимого федерального проекта. Например, уже сейчас решено проводить в районах края выездные консультации для семей с детьми. Бригады психологов, юристов, социальных работников будут гастролировать по сёлам, пропагандируя профилактику разводов, консультируя по юридическим вопросам.

В целом, по информации заместителя председателя Правительства Алтайского края Виталия Снесаря, региональный план «Десятилетия детства» будет составлен к 1 июня 2018 года.

Уже ясно, что запланирована помощь молодым семьям в строительстве или приобретении жилья и содействие молодым мамам в получении новых профессий.

Кому питание и учение?

Отдельной большой строкой будет идти обеспечение жителей края качественными продуктами для питания детей. Причём, по анонсу губернатора региона Александра Карлина , по доступным ценам.

По словам начальника управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Татьяны Зелениной , в прошлом году в регионе начато производство безглютеновых зерновых хлопьев для детского питания. В ближайшее время планируется увеличение мощностей уже действующих производств, а также организация нового цеха по производству детского питания на молочной основе. Алтайские мясоперерабатывающие предприятия уже осваивают выпуск нового поколения колбасных изделий для детей дошкольного и школьного возраста — со— сиски, колбасы, ветчина, блочное мясо изготавливаются из высших сортов местного сырья.

Также за десятилетие власти в регионе хотят не только решить все вопросы школьного и дошкольного образования — но и приступить к реализации давно вынашиваемой идеи о дополнительном образовании. В теории — учреждения доп— образования для детей должны быть столь же повсеместными, как школы. Первой ласточкой должно стать усиление доп— образования в летних лагерях. По информации председателя комитета по социальной политике АКЗС Татьяны Ильюченко, в связи со стартом президентского проекта «Десятилетие детства» во всех летних оздоровительных лагерях в этом году большое внимание уделят содержательной части детского отдыха. В частности, планируется внедрение краткосрочных программ дополнительного образования.

Также в «десятилетие» хотят обязать муниципалитеты края больше внимания уделять сохранению здоровья детей через систематические занятия физической культурой и спортом. Каким образом, на какие средства доступность занятий спортом для детей из семей разного достатка будет реализована — пока не понятно.

Доступность знаний, книг, библиотек для детей тоже остаётся пока за рамками анонсируемого десятилетия. Удобство и безопасность городской среды — под вопросом. Культура и полезные развлечения, походы в театры и музеи? Конечно, новые диваны перед кабинетами врача — это красиво и удобно. Но вот ту же детскую, правильную колбасу, освоенную предприятиями края, на прилавке пока не найти — вероятно, она дорогая, и торговым сетям не выгодно брать её на реализацию. В крае почти полмиллиона детей. Чтобы отчитаться перед федеральным центром о расходовании средств — достаточно, вероятно, облагодетельствовать несколько тысяч. Но что даст «Десятилетие детства» всем остальным? Ответа пока нет.

Кстати

По данным Министерства здравоохранения Алтайского края, детское население края в возрасте до 17 лет выросло с 454 тысяч в 2012 году до 491,6 тысячи человек в 2017 году.

Несмотря на то что численность детского населения в регионе подросла — рождаемость снижается. Особенно сильно она упала в Барнауле. Снижение рождаемости влияет на показатель младенческих потерь. В Алейском, Бийском, Рубцовском и Каменском районах младенческие потери снижаются, а в Барнауле, Заринске и Славгороде, несмотря на снижение рождаемости, потери растут. Также в Алтайском крае растёт поздняя неонатальная смертность.

В отличие от ранней неонатальной смертности (первая неделя жизни ребёнка), которая говорит об уровне развития педиатрической службы, смертность детей в возрасте от 7 до 28 дней во многом связана с социально-бытовыми условиями в семье, качеством ухода за ребёнком, болезнями органов дыхания и инфекционными заболеваниями.

Мнение власти

— За «Десятилетие детства», стартовавшее в России, в крае планируется сформировать педиатрический кластер. Это позволит объединить мощности ведущих медицинских организаций региона, выстроить под его структуру весь комплекс лечебных, диагностических и вспомогательных ресурсов, используемых для оказания медицинской помощи детям в крае.

В рамках мероприятий, имеющих отношение к проекту «Десятилетие детства» и созданию Педиатрического кластера, разработан обширный план, связанный не только с развитием и укреплением материально-технической базы медицинских учреждений. Практически каждая поликлиника и поликлиническое отделение в течение трёх лет получит часть денег из федерального транша 242 млн рублей для реализации проектов «Открытая регистратура» и «Бережливая поликлиника». На эти деньги можно будет сделать ремонт и приобрести недостающее оборудование для нужд педиатрической службы.

Кроме того, в городе Барнауле прорабатывается вопрос по организации педиатрических кабинетов приёма на первых этажах домов в новых густонаселённых микрорайонах.

Мнения экспертов

Сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Алтайском крае Марина Ермоленко

— За десятилетие детства на Алтае должны появиться десятки детских садов, поликлиник, музыкальных, художественных, спортивных школ и 25 новых общеобразовательных школ. А значит, абсолютно все дети в крае смогут учиться в первую смену.

Председатель краевого совета отцов Юрий Абдуллаев:

— Десятилетие детства должно решать задачи по укреплению института семьи, формированию ответственного отцовства и материнства, воспитанию подрастающего поколения.