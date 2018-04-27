«Десятилетие детства»: что получит Алтайский край? 

В Алтайском крае, как и по всей стране, началось десятилетие детства. До 2027 года ребёнок и его нужды будут в центре внимания. Программы, финансирование, громкие слова — всё запланировано. Взрослыми, которые хотят убедить других взрослых в том, что дети — это наше всё.
Где качество среды?
Вот, к примеру, обыденная такая проблема, которую каж— дому родителю приходится решать почти ежедневно — где гулять ребёнку и где с ним играть. Помимо квартиры? Варианта два — на улице возле дома или в игровых зонах ближайшего торгового центра. Визит в торговый центр дороже — от 400 рублей за «безлимит» на одного ребёнка. При этом играть ему придётся в декорациях, из которых быстро не выберешься. А ни одна крупная развлекательная зона в краевом центре не находится на первом этаже большого торгового центра. Учитывая кемеровский опыт — рискованное место развлечения.
Остаётся улица. Но состояние, расположение горок, качелей и каруселей не всегда говорит о понимании взрослыми потребностей детей. Так, на площадке на Балтийской, 42а, травмопасные качели, о которых «АиФ-Алтай» писал несколько лет назад, до сих пор стоят. Или детская площадка на Энтузиастов, 28, — опасная горка для детей в наличии — с дырявыми бортиками, куда во время катания попадают руки и ноги малышей. И таких примеров каждый родитель может припомнить множество. Безопас— ность детских площадок — пока не про Алтайский край.
Надежд, что за «Десятилетие детства», объявленное в крае, развлекательные комплексы в торговых центрах перенесут на первые этажи, а детские игровые площадки серьёзно проверят на безопасность — мало. А что же будет сделано?
Какие планы?
Предполагается, что официально «Десятилетие детства» будет поддержано целевым федеральным финансированием. Пока главной целью объявляется выправление демографической ситуации. В частности, поставлена задача повсеместно внедрить ежемесячные выплаты при рождении первенца, продлить программу материнского капитала до 2021 года, поддержать молодые семьи умеренными процентами по ипотечным кредитам, ликвидировать очереди в ясли и детские сады, вывести детское медобслуживание на качественно новый уровень.
Как и во многих других сферах, деятельность в рамках десятилетия детства, вероятно, будет делиться на две части — финансовую и отчётную. В первом случае выделяемые федеральным бюджетом деньги будут расходоваться на какие-то конкретные вещи — например, на медицинское оборудование для педиатрической службы, пособия и субсидии. Во втором — будут проведены мероприятия, не меняющие принципиально ситуацию, но красиво фигурирующие в отчётах по проведению в регионе значимого федерального проекта. Например, уже сейчас решено проводить в районах края выездные консультации для семей с детьми. Бригады психологов, юристов, социальных работников будут гастролировать по сёлам, пропагандируя профилактику разводов, консультируя по юридическим вопросам.
В целом, по информации заместителя председателя Правительства Алтайского края Виталия Снесаря, региональный план «Десятилетия детства» будет составлен к 1 июня 2018 года.
Уже ясно, что запланирована помощь молодым семьям в строительстве или приобретении жилья и содействие молодым мамам в получении новых профессий.
Кому питание и учение?
Отдельной большой строкой будет идти обеспечение жителей края качественными продуктами для питания детей. Причём, по анонсу губернатора региона Александра Карлина, по доступным ценам.
По словам начальника управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Татьяны Зелениной, в прошлом году в регионе начато производство безглютеновых зерновых хлопьев для детского питания. В ближайшее время планируется увеличение мощностей уже действующих производств, а также организация нового цеха по производству детского питания на молочной основе. Алтайские мясоперерабатывающие предприятия уже осваивают выпуск нового поколения колбасных изделий для детей дошкольного и школьного возраста — со— сиски, колбасы, ветчина, блочное мясо изготавливаются из высших сортов местного сырья.
Также за десятилетие власти в регионе хотят не только решить все вопросы школьного и дошкольного образования — но и приступить к реализации давно вынашиваемой идеи о дополнительном образовании. В теории — учреждения доп— образования для детей должны быть столь же повсеместными, как школы. Первой ласточкой должно стать усиление доп— образования в летних лагерях. По информации председателя комитета по социальной политике АКЗС Татьяны Ильюченко, в связи со стартом президентского проекта «Десятилетие детства» во всех летних оздоровительных лагерях в этом году большое внимание уделят содержательной части детского отдыха. В частности, планируется внедрение краткосрочных программ дополнительного образования.
Также в «десятилетие» хотят обязать муниципалитеты края больше внимания уделять сохранению здоровья детей через систематические занятия физической культурой и спортом. Каким образом, на какие средства доступность занятий спортом для детей из семей разного достатка будет реализована — пока не понятно.
Доступность знаний, книг, библиотек для детей тоже остаётся пока за рамками анонсируемого десятилетия. Удобство и безопасность городской среды — под вопросом. Культура и полезные развлечения, походы в театры и музеи? Конечно, новые диваны перед кабинетами врача — это красиво и удобно. Но вот ту же детскую, правильную колбасу, освоенную предприятиями края, на прилавке пока не найти — вероятно, она дорогая, и торговым сетям не выгодно брать её на реализацию. В крае почти полмиллиона детей. Чтобы отчитаться перед федеральным центром о расходовании средств — достаточно, вероятно, облагодетельствовать несколько тысяч. Но что даст «Десятилетие детства» всем остальным? Ответа пока нет.
Кстати
По данным Министерства здравоохранения Алтайского края, детское население края в возрасте до 17 лет выросло с 454 тысяч в 2012 году до 491,6 тысячи человек в 2017 году.
Несмотря на то что численность детского населения в регионе подросла — рождаемость снижается. Особенно сильно она упала в Барнауле. Снижение рождаемости влияет на показатель младенческих потерь. В Алейском, Бийском, Рубцовском и Каменском районах младенческие потери снижаются, а в Барнауле, Заринске и Славгороде, несмотря на снижение рождаемости, потери растут. Также в Алтайском крае растёт поздняя неонатальная смертность.
В отличие от ранней неонатальной смертности (первая неделя жизни ребёнка), которая говорит об уровне развития педиатрической службы, смертность детей в возрасте от 7 до 28 дней во многом связана с социально-бытовыми условиями в семье, качеством ухода за ребёнком, болезнями органов дыхания и инфекционными заболеваниями.
Мнение власти
Министр здравоохранения Алтайского края Ирина Долгова:
— За «Десятилетие детства», стартовавшее в России, в крае планируется сформировать педиатрический кластер. Это позволит объединить мощности ведущих медицинских организаций региона, выстроить под его структуру весь комплекс лечебных, диагностических и вспомогательных ресурсов, используемых для оказания медицинской помощи детям в крае.
В рамках мероприятий, имеющих отношение к проекту «Десятилетие детства» и созданию Педиатрического кластера, разработан обширный план, связанный не только с развитием и укреплением материально-технической базы медицинских учреждений. Практически каждая поликлиника и поликлиническое отделение в течение трёх лет получит часть денег из федерального транша 242 млн рублей для реализации проектов «Открытая регистратура» и «Бережливая поликлиника». На эти деньги можно будет сделать ремонт и приобрести недостающее оборудование для нужд педиатрической службы.
Кроме того, в городе Барнауле прорабатывается вопрос по организации педиатрических кабинетов приёма на первых этажах домов в новых густонаселённых микрорайонах.
Мнения экспертов
Сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Алтайском крае Марина Ермоленко:
— За десятилетие детства на Алтае должны появиться десятки детских садов, поликлиник, музыкальных, художественных, спортивных школ и 25 новых общеобразовательных школ. А значит, абсолютно все дети в крае смогут учиться в первую смену.
Председатель краевого совета отцов Юрий Абдуллаев:
— Десятилетие детства должно решать задачи по укреплению института семьи, формированию ответственного отцовства и материнства, воспитанию подрастающего поколения.