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На Орловщине в девять раз выросло количество пострадавших от клещей
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На Орловщине в девять раз выросло количество пострадавших от клещей 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В медицинские организации обратились уже 18 пострадавших от укусов клещей, в том числе пять детей, сообщает управление Роспотребнадзора по Орловской области. Несколько дней назад говорили всего о двух случаях.
Специалисты напоминают, что эти членистоногие являются переносчиками различных заболеваний. Пока при исследовании снятых с людей клещей обнаружили только боррелиоз, однако инфицирован каждый десятый.
На базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» действует горячая линия. Задавать вопросы можно в рабочие дни с 9 до 18 часов по телефонам: Орел — 42-91-82, 41-53-11; Ливны (48677) 2-07-33, 7-13-34; Мценске (48646) 4-15-39, 4-03-90, 2-08-39; Кромы (48643) 2-15-98; Верховье (48676) 2-47-27, 2-39-49. Специалисты пояснят, куда отнести членистоногое и как обезопасить себя во время отдыха на природе.
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