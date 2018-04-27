Как остановить травлю в школе? Что делать жертвам, родителям и педагогам

Как выбирается жертва буллинга? Должны ли родители вмешиваться в школьные разборки? Как быть ребенку, которого унижают в классе? Корреспондент « АиФ Оренбург » разбирался в причинах и последствиях буллинга.

Кого выбирают в жертвы?

Александра Волкова училась в одной из лучших гимназий Оренбурга. В ее классе происходила типичная травля одноклассников, или как это сегодня называется — буллинг.

«Моя одноклассница была из малообеспеченной семьи, когда большинство детей были из семей среднего класса. Одевалась она хуже, благо, форма у всех была все равно более-менее одинаковой. Родители и родственники не уважали ее, всячески помыкали и пытались ее задеть, считая, что она занимает лишнее место. Свое состояние забитости она переносила в школу, где относились к ней не лучше, что в итоге выработало у нее окончательное недоверие к окружающим, злобу и требование любви от мира, который не достоин ее любви», — рассказывает Александра Волкова.

В какое-то время в классе стало две жертвы. Новичок Сергей* был из богатой семьи. Его не приняли и почти с первого дня глумились над его замкнутостью. Александра старалась поддержать его.

«С ним было очень интересно, но раскрывался он только тогда, когда переступал порог школы на улицу. Весь учебный день он молчал, сидел в телефоне и старался ни с кем не встречаться взглядом. Через полгода он с родителями переехал. Спустя годы я нашла его «ВКонтакте». Он прямо написал, что стал другим человеком и ненавидит каждого, кто издевался над ним. Он благодарен им только за то, что они научили его никому не доверять и быть жестким по отношению к людям, — говорит Александра Волкова. — Самое ужасное, что учителя не вмешивались, не пытались остановить эти психологические издевательства, это унижение человеческого достоинства, хотя многие из их коллег становились в один ряд с изгоями у большинства моих одноклассников. При этом, родители всех наших одноклассников все были исключительно замечательные люди. Сейчас, анализируя ситуацию в классе, я могу сказать, что изгоями становились те ребята, которые, как правило, были одни, если они и пытались сблизиться с кем-то, их мгновенно отталкивали, они никогда не защищались и не пытались защищать тех, кто был в их же положении. Они не проявляли себя ним в чем, всегда были незаметны, все их проколы, встречались в классе злыми шутками, насмешками, их имена употреблялись в сравнении априори с чем-то негативным, нелепым и смешным».

«От буллинга никто не застрахован, стать его жертвой может каждый ученик. Жертва выступает в качестве белой вороны, «козла отпущения». Причиной буллинга может быть наличие физического недостатка, либо какие-то внешние особенности ребенка: будь то ношение очков, лишний вес или худоба, веснушки и др. Также поводом могут стать особенности поведения, когда ребенок замкнутый, молчаливый, застенчивый, либо импульсивный; различного рода болезни, плохие социальные навыки, когда он не может постоять за себя, считает, что этого не заслуживает, то есть низкая самооценка», — говорит руководитель службы детского телефона доверия Оренбурга Венера Рафикова.

Почему дети нападают?

«На телефон доверия часто звонят в случаях травли. Обращаются подростки 12-16 лет. Они боятся придавать огласке случившееся. Психолог прорабатывает эмоции и чувства, проясняет ситуацию, дает рекомендации, чтобы позвонивший мог обратиться за помощью, — комментирует Венера Рафикова. — Как правило, факты буллинга известны, в некоторых случаях очевидны, но взрослые, учителя, стараются закрывать глаза на это, потому что проще сделать вид, что «в нашей школе буллинга нет», чем перестраивать отношения в классном коллективе, сделать его более дружным и сплоченным. Ведь на место одной жертвы всегда придет другая, здесь дело не в самой жертве или насильнике, а в отношениях внутри группы».

Психологи считают, что дети, выбирая жертву, берут пример из собственной семьи, либо агрессивных фильмов. Как правило, группой управляет пара заводил, а те боятся противостоять им или, чаще всего, им просто нравится ощущать себя «на коне», быть такими, как все. Зачинщики, не получив должного внимания в семье, ищут признания среди окружающих, используя террор и агрессивные методы. Кроме того причиной к ненависти может стать желание самоутвердиться, банальная зависть, гипертрофированная самооценка.

Кто преодолеет буллинг?

«Первое, что будет делать ребенок, которого травят в классе, — это искать поддержку взрослых, если такая поддержка не возможна, ребенок остается один на один со своими эмоциональными переживаниями, постепенно он начинает вымещать свою агрессию на окружающих, которые игнорируют его проблемы, замыкаться и меняться внешне равнозначно внутреннему состоянию. Крайние меры, который ребенок может предпринять, отлично описывает недавний случай в Стерлитамаке», — считает клинический психолог Светлана Якушева.

«Жертва чувствует себя совершенно беззащитным, начинает замыкаться в себе, избегать общения, состояние чаще угнетенное, что приводит к ощущению постоянного страха, опасности. Жизнь теряет яркие краски, начинают преобладать грусть, уныние, обреченность. Ребенок перестает верить в свои силы, теряют веру в себя. Длительное пребывание в таком состоянии, чувствах может подтолкнуть к суицидальным намерениям, мыслям» — объясняет Венера Рафикова.

«Эти дети — жертвы издевательств — становятся моральными инвалидами, — уверенна Александра Волкова . — По моему глубокому убеждению вину на себе несут не только те, кто становился в ряды «эсесовцев», но также жертвы и их родители, которые не воспитали, не смогли вложить в сознание ребенка, что нужно давать сдачи в нужный момент, нужно уметь уважать свое достоинство, не давать себя унижать, а если надо, то ударить, чтобы ошеломить обидчика».

Родители должны обратить внимание на изменившееся поведение ребенка и его эмоциональное состояние. К примеру, если из активного и жизнерадостного он превратился в замкнутого, ранимого и молчаливого, стал плохо спать по ночам, потерял аппетит и желание ходить в школу, перестал интересоваться любимыми занятиями, стоит насторожиться. Просмотрите его страничцки в соцсетях. Предложите поговорить о том, что его тревожит, когда он будет готов с вами поделиться. После того, как ребенок решится рассказать о своих проблемах, не стоит реагировать «взрывом эмоции», поддержите его, постарайтесь разобраться в причинах происходящего, но не обвиняйте.

«Если же ситуация выходит за рамки рядовых моментов в первую очередь обратитесь к учителю или директору школы. Отведите ребенка к психологу. Если школа не идет на контакт, а травля становится невыносимой, переведите ребенка в другую школу. Отступить — не значит проиграть», — говорит Светлана Якушева.

Иначе думает Наталья Цымбаленко, которая сумела остановить травлю в классе сына и поделилась своим опытом в соцсетях и СМИ. По ее мнению, ребенок без помощи родителей не справится, а лишь пострадает. И родители должны действовать четко и последовательно: собирать доказательства нападок на своего ребенка, обратиться к классному руководителю, социальному педагогу, школьному психологу, взять заключение у психиатра или психолога, которые имеют лицензию, о тяжелом психологическом состоянии ребенка, найти юриста, подсчитывать все расходы и собирать чеки. Если после обращения к учителю, ситуация не изменилось, Наталья рекомендует писать жалобы: директору, в КДН, департамент образования, прокуратуру , уполномоченному по правам ребенка в области, подать заявление в суд, сформировать общественный резонанс, публикуя информацию о вашей проблеме в соцсетях и обращаясь к журналистам. Необходимо постоянно контролировать ситуацию.

«Для себя я сделала выводы. Нужно сразу же вникать в ситуацию, если видно, что ребенку не хочется в школу. Нужно объединяться с другими родителями, — советует Наталья. — Нужно стучаться во все инстанции, и все инстанции готовы подключаться и решать эти вопросы. Мне было важно показать Пете (сыну — Прим. ред), что все решается в правовом поле, а не с позиции, кто сильнее, кто громче кричит. А потому нам, родителям, важно повышать свою правовую грамотность и обучать ей детей».

* Имя изменено

КАК ПЕРЕСТАТЬ БЫТЬ ЖЕРВТОЙ БУЛЛИНГА

Клинический психолог Светлана Якушева:

Если простые насмешки переросли в травлю или насилие, нужно обратиться за поддержкой ко взрослым;

— Постараться урегулировать давний конфликт с лидером группы обидчиков, если таковой конфликт был;

— Найти союзников в группе преследователей. Помните, что многие из них идут за лидером неосознанно, а значит, нужно искать таких детей, с которыми у ребенка будут общие интересы. Вместе противостоять лидеру легче;

— Научиться противостоять обидчику. Развивать в себе уверенность. Найти положительные моменты в своих недостатках, чтобы изменить собственную реакцию на них. Если обидчик не будет получать привычную реакцию, ему просто станет не интересно издеваться;

— Записаться на консультацию к психологу для стабилизации эмоциональной сферы, развития уверенного поведения, изучения стратегий выхода из ситуации буллинга или моббинга и пр.

КОМПЕТЕНТНО

Чем отличается подростковый возраст?

Клинический психолог Александр Ерзин

Переходный возраст — кризисный период, когда меняется не только тело, но и сознание. Для подростка характерно стремление познать самого себя и собственные границы дозволенности и общественности. Из-за повышенной внушаемости и личностной незрелости, инфантильности они поддаются дурному влиянию. Но главная причина в недостатке семейных ценностей. Кто, действительно, пытается понять и поддержать своего ребенка. Обул, вручил «айфон» и все хорошо. Из-за недостатка внимания от близких людей у ребенка может возникать враждебная картина мира, он чувствует себя одиноким и пытается найти поддержку в различных группах.

Родители должны участвовать в развитии ребенка. Важно говорить не только об учебе, которая часто в понимании родителей перевешивает более важные вещи. Также необходимо развивать психологическую службу в школах, которые должны не только проверять интеллект и способности, но и разбираться в эмоциональных проблемах. Подростки все чаще выпадают из поля зрения взрослых. Нужно этому уделять огромное внимание: кто, как ни мы, может мы повлиять на своих детей. Но здесь нужно быть деликатными, постараться быть ребенку другом. Агрессивный запрет может привести к окончательной потере доверия.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

На ком ответственность за детей?

Начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Елена Марсакова.

Конечно, травле в школах имеет место. Как результат, более слабые дети пытаются покончить жизнь самоубийством, иные желают отомстить обидчику путем нанесения тяжких травм.

Окружные комиссии рассматривают административные протоколы. И естественно, случаи, когда подросток совершает антиобщественное действие, касающееся оскорблений, нанесения телесных повреждений, травли, они рассматриваются на комиссии.

После случая в Стерлитамаке проведены совещания. Служба безопасности должна держать ухо востро. Учитель должен следить за психо-эмоциональным состоянием ребенка. Не за хулиганами нужно смотреть, а за детьми, которые ушли в себя. У нас работают службы медиации — примирения, и подростки принимают в них непосредственное участие. Психологи наблюдают за состоянием детей, проверяют, насколько оно имеет суицидальные наклонности. Как правило, среди причин суицидов превалирует несчастная любовь, но никак не травля одноклассников.

Родителей будут снова собирать, чтобы они посмотрели внимательней на детей. Все проблемы от того, что родители не интересуются жизнью детей.