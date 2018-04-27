В Перми пройдёт «олимпиада» для детей, победивших онкологию

Региональный этап «Всемирных игр победителей» для детей, перенесших онкологические заболевания, пройдёт в Перми 18 мая.

В фонде «Берегиня» рассказали, что все участники спортивных соревнований недавно перенесли тяжелое онкозаболевание. Это дети от 7 до 16 лет, которые живут в Перми и Пермском крае. Им предстоит соревноваться в нескольких дисциплинах: беге на дистанцию 60 метров, футболе, прыжках в длину с места, спортивной ходьбе, стрельбе и шахматах. Из участников регионального этапа посредством составят команду из 10 человек, которые поедут на Всемирные игры победителей в Москву, которые организует известный благотворительный фонд «Подари жизнь».

«До появления регионального этапа вероятность участия во всемирных играх победителей у этих ребят была крайне мала. В прошлом году от Пермского края в Москву могли отправиться только 5 человек. Сейчас на участие в краевых соревнованиях записались 55 детей из разных городов и поселков Прикамья», — пояснили в фонде «Берегиня». — «Все эти ребята прошли основное лечение, их выписали из больницы и сейчас им приходится заново социализироваться и принимать себя. Привычки, которые выработались при длительном лечении, страхи и чрезмерное опасение за своё здоровье могут помешать им и их семьям вернуться к нормальному образу жизни. Игры помогают ребятам понять, что они способны на многое и родители видят со стороны своего ребенка здоровым, спортивным и счастливым».