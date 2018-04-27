5 лучших мест Москвы для любителей железных дорог

На скорость укладывать шпалы, вовремя закрывать сифон и поддувало и готовить яичницу в топке котла — мы нашли лучшие места в столице, где ваших детей могут этому научить.

Рижский вокзал

Обычно сюда приходят посмотреть на паровозы, выставленные в тупике на рельсах. Локомотив и вагон первого класса XIX века, паровозы 1920-х — 1950-х годов, советская зеленая электричка с дверями, еще открывавшимися вручную, а также функционирующий переезд, — все это привлекает мальчиков, девочек, их пап и мам. На все экспонаты можно забраться, и никто не будет вас за это ругать. Правда, в вагоны зайти нельзя, а вот кабина машиниста (тогда это называлось «будка») часто бывает открыта для желающих сделать кочегарское селфи. Официально это райское место для любителей паровозов называется "Площадка натурных образцов Музея истории Московской железной дороги". Открыто со среды по воскресенье с 10:00 до 16:00.

До 31 августа в здании Рижского вокзала, в Арт-центре Vauxhall можно еще успеть поучаствовать в игротеке «Паровозия» проекта «Игровая галерея» и Детского центра развития РЖД . Для всех, кто любит деревянные игрушечные железные дороги (среди фанатов не только дети, а немало и взрослых, достаточно посмотреть ролики на YouTube с шикарнейшими городами-вокзалами, построенными из шведских игрушек). А теперь представьте огромный ковер с множеством наборов детских железных дорог и десятки детей, строящих бесконечные железнодорожные пути, вокзалы, переезды, мосты и тоннели в компании своих единомышленников. Железнодорожное полотно со скоростью мысли строится и разбирается в зависимости от воли маленьких строителей, возникают и разрушаются города.

Для детей вход бесплатный. Взрослые тоже могут не платить, если предъявят на входе железнодорожный билет на любое направление (дальнего следования или пригородную электричку) за ближайший месяц или зарегистрируются на сайте. Адрес «Vauxhall»— Рижская площадь, дом 1.

В том же здании Рижского вокзала, только с противоположной его стороны (Рижская площадь, дом 3) располагается мечта важной касты любителей железных дорог — ж/д моделистов. Огромный макет российских железных дорог находится в Выставочном комплексе ОАО "РЖД". Можно часами смотреть, как скорый поезд едет из Москвы на Дальний Восток. Или как работает сортировочная станция. Тут и Сочи, и Красная Поляна, и Ладожский вокзал Санкт-Петербурга, и самый длинный 15-километровый ж/д тоннель в России, и мост через Амур в Хабаровске, и морской порт, и аэропорт. И отовсюду едут поезда с грузами и пассажирами. А если позволят смотрители, то можно нажимать кнопки управления макетом и чувствовать себя креатором этой масштабированной вселенной. Открыто со вторника по воскресенье с 10:00 до 17:00.

Цена — 100 рублей для взрослых, 50 — для детей.

Павелецкий вокзал

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Когда-то этот «Музей железнодорожного транспорта МЖД» назывался «Траурный поезд В. И. Ленина» и сюда в обязательном порядке водили на экскурсии советских школьников. И действительно, главный экспонат музея — это паровоз, который доставил в свое время в Москву тело почившего вождя революции для прощания с народом. Через несколько лет после того, как Ильича поместили в мавзолей, такой же почести решили удостоить и паровоз. Локомотив загнали в тупик на Павелецком вокзале и соорудили над ним что-то вроде саркофага. По внутренней отделке красным мрамором он очень напоминает мавзолей на Красной площади.

В 1990-е музей перестал пользоваться популярностью, но несколько лет назад экспозицию обновили, сделав акцент на истории Московской железной дороги от создания до наших дней. Здесь и дореволюционное купе первого класса, и кабинет начальника станции, и советские рабочие, укладывающие шпалы. Но красавец-паровоз так и остался в центре зала, надраенный и начищенный до блеска. В основном здесь тихо, экскурсии проходят только по предварительному заказу. Только когда в это здание перебирается игротека «Паровозия», музей наполняется детьми и изумленными родителями, которые в свои школьные годы уже не застали обязательных экскурсий в «Последний поезд Ильича».

Цена: 150 рублей — взрослый, 100 рублей — детский

Станция «Подмосковная»

Загород ехать не надо. Станция «Подмосковная», она же — «Красный Балтиец», совсем не в Подмосковье и не на Балтии, а почти в центре Москвы — добраться можно от станций метро «Сокол» или «Динамо». Или электричкой с Рижского вокзала, до открытия которого станция «Подмосковная» была главной пассажирской и товарной станцией на пути в Балтийский регион. Поэтому здесь сохранилось большое паровозное депо, водонапорная башня и здание вокзала. Все это было отреставрировано, и получился очень атмосферный музейный комплекс. Здесь можно представить себя пассажиром XIX века: зайти в дом начальника станции (тогда чиновнику предписывалось жить непосредственно на рабочем месте), посетить вокзальное кафе, зал ожидания или сдать вещи в камеру хранения. На территории музея стоят паровозы от самой первой модели, едва достигающей человеку до пояса, до гигантских локомотивов 1950-х годов, на которых приходится почтительно смотреть снизу вверх. Ретропоезда на ходу здесь можно было посмотреть в прошлом году на параде паровозов в честь Дня Железнодорожника.

Территория депо не только музейная. Здесь постоянно идет работа по ремонту и реставрации паровозов. Поэтому если повезёт, можно увидеть, как живет и работает настоящая локомотивная бригада. Например, как настоящий кочегар может приготовить яичницу прямо на лопате в топке паровоза. А еще можно узнать, что для настоящего паровозных дел мастера «Закрой сифон и поддувало» это не просто ругательство, а железнодорожный знак и важное предупреждение по технике безопасности для машинистов. В позапрошлом веке не одна станция сгорела от того, что на деревянный настил попала зола из топки паровоза.

Музей открыт со среды по воскресенье, с 10:00 до 17:00.

Детская железная дорога в Кратово

chips-journal.ru

Детские железные дороги появились в СССР в 1930-е годы и с тех пор не теряют популярности. Возле Москвы такая дорога появилась в поселке Кратово. И наши бабушки-дедушки, и родители, и мы в детстве ездили покататься на железной дороге с маленькими путями, мини-вагонами и локомотивами, управляемыми детьми. И наши дети тоже могут этим наслаждаться. А заодно посмотреть, как выглядели электрички в недавнем прошлом: вагоны внутри напоминают экспрессы до дальних станций образца 1980-х годов — со столиками и занавесками на окнах.

Но детская железная дорога — это не просто аттракцион, не игровая профориентация вроде Кидзании или Мастерславля и не летний пионерский лагерь. Это самая настоящая подготовка к будущей профессии, с дипломами и аттестацией. А развлекательная возможность для посетителей — это так сказать побочный эффект производственной практики. Обучение длится с осени до лета, принимаются ученики 5-х — 11-х классов. Так что относиться к пассажирам будущие машинисты, путейские рабочие, кондукторы и проводники будут по-деловому и без сюсюкания.

Какого-то музея при Детской Железной дороге нет, но в часы ее работы можно зайти в учебный комплекс, где добрые вахтерши покажут несколько макетов поездов.

Памятник паровозу. Стадион «Локомотив»

chips-journal.ru

В Москве есть еще и памятник паровозу. Любители железнодорожной техники могут навестить огромный Л-3516 на стадионе футбольного клуба «Локомотив» в Черкизове. Вход на территорию стадиона в дни, когда не проходят матчи, свободный, и паровоз можно рассмотреть поближе. А можно обратиться в музей ФК и записаться на экскурсию по стадиону и прилегающей территории, где расскажут в том числе и историю паровоза-памятника. Экскурсии проводятся каждую субботу в 12:00.

Цена экскурсии: 400 рублей

Если захочется настоящего погружения в паровозную эпоху, можно не только взобраться на локомотив, но и прокатиться на ретропоезде. Только учтите, что паровоз на ходу, это уже серьезно, возможно не так романтично как на картинке или в фильме, зато шумно, дымно и грязно — сто процентов. В любом случае вам будет обеспечено внимание всех прохожих и проезжих.

В составе экскурсионных маршрутов турфирм, специализирующихся на паравозном туризме (есть и такой), есть несколько направлений. Среди которых для начинающих пассажиров подойдут туры в составе экскурсий по музеям от Рижского вокзала до платформы «Подмосковная» (15 минут) или с Казанского вокзала до платформы «Отдых» (с пересадкой на Детскую Ж/Д), время в пути — 25-30 минут.

До открытия МЦК еще были варианты путешествия по Окружной железной дороге, теперь с этим сложно: паровоз может помешать движению Ласточек. Обычно к локомотиву прицепляют вагоны обычной электрички, в чем-то уже тоже — «ретро» (советских времен) и в таком составе вы путешествуете на радость себе и другим участникам движения. Если вдруг вам после поездки захочется перейти на следующий паровозоуровень, то возможно найти многодневные путешествия «под паром», от Золотого кольца до трипа Иркутск — Байкал.