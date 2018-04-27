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«Книжкина неделя» прошла в Кузьминках
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«Книжкина неделя» прошла в Кузьминках 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
В подготовительной группе здания № 5 «Школы на Юго-Востоке Москвы имени Маршала Чуйкова» прошли разные виды деятельности, посвященные тематической «Книжкиной неделе». Ее цель — нравственное воспитание подрастающего поколения, воспитание бережного отношения к книге, культуры юного читателя, формирование книжной культуры детей.
— В группе была оформлена выставка «Книга — мой лучший друг», дети с большим интересом рассматривали новые книги. Также мы организовали «Книжкину мастерскую», где ребята отремонтировали старые, порванные книги, — рассказал представитель учреждения.
Кроме того, с детьми были проведены беседы «Откуда книга пришла», «Путешествие в историю книги», а на занятиях «Художественное творчество» дети сделали закладки для любимых книг и украсили их геометрическим узором. (вт)
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